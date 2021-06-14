拆解新聞｜美俄峰會即將登場 拜登與普京各自盤算甚麽？

美俄峰會周三將在瑞士日內瓦矚目登場，是拜登首度以美國總統身份與俄羅斯總統普京正面交鋒。這次外界普遍料為「不友善的接觸」，究竟兩位領袖打算從對方身上取得些甚麽？

俄羅斯2014年吞併國際承認為烏克蘭領土的克里米亞後，美俄關係轉差，至今兩國互不設大使；俄官員因克里米亞主權、俄國干預美國大選等議題，受到美方制裁；兩名前美軍在俄國陷獄，其中一人被指為間諜，遭重判16年。

直指普京是「殺人兇手」

俄羅斯近日把美國列入「不友善國家」名單，美俄均形容兩國關係跌至谷底，峰會前火藥味濃。拜登3月受訪稱，同意普京是「殺人兇手」的說法，又在另一場合直言他不信任普京。普京本月初則警告，若有外國侵略者想「咬噬」俄羅斯，他會「打甩他們的牙」。

拜登「俾面」普京

這次美俄峰會意義何在？莫斯科智庫RIAC總監 Andrei Kortunov告訴英國BBC：「峰會的重要性在於其象徵意義，它讓俄羅斯與美國對等。對普京來說，象徵意義不是不重要。」儘管拜登不打算會後設聯合記會(CNN指美方不希望像特朗普2018年美俄峰會後給普京一個宣傳平台)，但今次是拜登主動要求會面，且在他上任後首次外訪及出席G7等首腦會議的重要行程上，以峰會而非簡單會晤形式與普京交流，已是「俾足面」普京。俄羅斯資深政治分析家Lilia Shevtsova指：「普京必然希望能與美國總統對等，他希望受到尊重。普京想騷肌，也希望加入成為(西方)俱樂部的一分子。」

降溫契機

美俄關係緊張，今次峰會被視為降溫的契機或開端。美國官員早已表明，拜登打算與普京討論雙方可以合作的範疇，普京上周末受訪稱與美國有可以合作的議題，包括新的限核談判、敘利亞與利比亞等地區衝突和全球暖化等，「如果我們可在這些議題上設立合作機制，今次峰會便不會白費」。美國官員早前指這次會晤，拜登希望可以踏出一小步，藉此表達能否就與俄羅斯建立一種較「穩定且可預測的」關係，設下若干底線。

普京視西方為敵 立場不變

然而，普京近日亦毫不忌諱，公開表明他視西方為敵對陣營的立場，對此Kortunov表示，「很明顯，他認為美國是敵人，不會想俄羅斯好，我不認為他這種看法會有改變」，但相信普京也想美俄關係降溫，「作為理性的政治人物，普京會設法降低這種(美俄)敵對關係的代價和風險」，例如美方的制裁對俄國經濟帶來壓力，普京若令美俄關係再惡化，對其內政沒有好處。

人權問權「冇得傾」

儘管拜登峰會前夕已稍稍降溫，在北約記者會上沒正面回應他指普京是殺人兇手的言論，又形容對方是「有價值的對手」，但分析相信，普京在反對派領袖納瓦爾尼被囚等人權問題上，不會讓步。Shevtsova指，屆時拜登會自說自話，表達他對納瓦爾尼和人權的看法，普京也會自說自話，指這方面「美國也是一樣」。今次峰會是，除了人權，其他主要議題可以討論，訊息是，「就讓我們做些事，令緊張關係降溫吧」。