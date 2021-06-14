Am730
Am730
Am730
Am730
News
拆解新聞｜美俄峰會即將登場 拜登與普京各自盤算甚麽？
6 小時前
#Hashtags
拆解新聞新聞分析美俄峰會拜登普京納瓦爾尼美俄關係克里米亞俄羅斯吞併克里米亞
拆解新聞｜美俄峰會即將登場 拜登與普京各自盤算甚麽？
news-images
拜登與普京周三將在瑞士日內瓦舉行峰會。圖為二人2011年3月在莫斯科會面，當時拜登為副總統，普京任俄國總理。(美聯社)
 news-images
普京近日接受官媒訪問，談美俄峰會。(美聯社)
 news-images
美俄峰會將在日內瓦La Grange莊園舉行。(路透社)
 news-images
普京與拜登將在日內瓦La Grange莊園的圖書館會晤。(路透社)

美俄峰會周三將在瑞士日內瓦矚目登場，是拜登首度以美國總統身份與俄羅斯總統普京正面交鋒。這次外界普遍料為「不友善的接觸」，究竟兩位領袖打算從對方身上取得些甚麽？

俄羅斯2014年吞併國際承認為烏克蘭領土的克里米亞後，美俄關係轉差，至今兩國互不設大使；俄官員因克里米亞主權、俄國干預美國大選等議題，受到美方制裁；兩名前美軍在俄國陷獄，其中一人被指為間諜，遭重判16年。

直指普京是「殺人兇手」

俄羅斯近日把美國列入「不友善國家」名單，美俄均形容兩國關係跌至谷底，峰會前火藥味濃。拜登3月受訪稱，同意普京是「殺人兇手」的說法，又在另一場合直言他不信任普京。普京本月初則警告，若有外國侵略者想「咬噬」俄羅斯，他會「打甩他們的牙」。

拜登「俾面」普京

這次美俄峰會意義何在？莫斯科智庫RIAC總監 Andrei Kortunov告訴英國BBC：「峰會的重要性在於其象徵意義，它讓俄羅斯與美國對等。對普京來說，象徵意義不是不重要。」儘管拜登不打算會後設聯合記會(CNN指美方不希望像特朗普2018年美俄峰會後給普京一個宣傳平台)，但今次是拜登主動要求會面，且在他上任後首次外訪及出席G7等首腦會議的重要行程上，以峰會而非簡單會晤形式與普京交流，已是「俾足面」普京。俄羅斯資深政治分析家Lilia Shevtsova指：「普京必然希望能與美國總統對等，他希望受到尊重。普京想騷肌，也希望加入成為(西方)俱樂部的一分子。」

降溫契機

美俄關係緊張，今次峰會被視為降溫的契機或開端。美國官員早已表明，拜登打算與普京討論雙方可以合作的範疇，普京上周末受訪稱與美國有可以合作的議題，包括新的限核談判、敘利亞與利比亞等地區衝突和全球暖化等，「如果我們可在這些議題上設立合作機制，今次峰會便不會白費」。美國官員早前指這次會晤，拜登希望可以踏出一小步，藉此表達能否就與俄羅斯建立一種較「穩定且可預測的」關係，設下若干底線。

普京視西方為敵  立場不變

然而，普京近日亦毫不忌諱，公開表明他視西方為敵對陣營的立場，對此Kortunov表示，「很明顯，他認為美國是敵人，不會想俄羅斯好，我不認為他這種看法會有改變」，但相信普京也想美俄關係降溫，「作為理性的政治人物，普京會設法降低這種(美俄)敵對關係的代價和風險」，例如美方的制裁對俄國經濟帶來壓力，普京若令美俄關係再惡化，對其內政沒有好處。

人權問權「冇得傾」

儘管拜登峰會前夕已稍稍降溫，在北約記者會上沒正面回應他指普京是殺人兇手的言論，又形容對方是「有價值的對手」，但分析相信，普京在反對派領袖納瓦爾尼被囚等人權問題上，不會讓步。Shevtsova指，屆時拜登會自說自話，表達他對納瓦爾尼和人權的看法，普京也會自說自話，指這方面「美國也是一樣」。今次峰會是，除了人權，其他主要議題可以討論，訊息是，「就讓我們做些事，令緊張關係降溫吧」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/拆解新聞｜美俄峰會即將登場-拜登與普京各自盤算甚麽？-271930
#Hashtags
拆解新聞新聞分析美俄峰會拜登普京納瓦爾尼美俄關係克里米亞俄羅斯吞併克里米亞
Am730

疫苗抽獎｜一文睇清「谷針」抽獎要求及細節 (持續更新)

28架次解放軍機飛入台灣防空識別區 有紀錄以來最多

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗抽獎｜一文睇清「谷針」抽獎要求及細節 (持續更新)
Am730
Am730
28架次解放軍機飛入台灣防空識別區 有紀錄以來最多
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多