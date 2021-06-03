拆解新聞｜美軍谷針棘手 北卡州小縣城進賬一針已算贏？

美國「谷針」奇招百出，以免費飲食、獎學金、演唱會門票超筍價、棒球賽免費入場，甚至舉辦百萬美元大抽獎、送車送槍，來利誘民眾接種新冠疫苗。為何之前疫情如洪水猛獸，如今在疫苗充裕、接種配套完備下，民眾仍不願打針？CNN近日對美軍基地所在的北卡羅來納州翁斯洛縣(Onslow county)做了Case Study，或反映部分現況。

全美接種疫苗進度近期明顯放緩，疾控中心(CDC)指，與年輕人對疫情危機感較低，以及許多人早前染疫已有抗體有關。CDC數據顯示，翁斯洛是北卡州其中一個「疫苗猶疑」(vaccine hesitancy)比率最高的縣，縣府衛生總監指，至今只有兩成人口接種至少一劑疫苗，距離7成人完成接種達致群體免疫，還有很遠的路。CNN分析，翁斯洛縣的人口結構與民眾政治取態，影響了接種率。

拉美移民農工需支援

農業是翁斯洛縣的主要收入來源，其依賴的拉美移民勞工，經歷過特朗普4年反移民政策的洗禮，或會對拜登政府的疫苗計劃產生疑慮，加上言語不通(拉美移民主要操西班牙語)，對疫苗資訊了解有限。醫護到農場幫工人們打針時，要懂西班牙語的政府職員同行，幫忙做翻譯，也要協助工人填表。此外，獄中囚犯亦是難題，他們會認為注射疫苗是「靠害」，醫護需費盡唇舌，說多幾遍才能說服他們打針。

美軍疑慮「眾所周知」

美軍是另一大頭痛位，縣內的勒琼營(Camp Lejeune)是其中一個主要的海軍陸戰隊基地。美軍部分單位疫苗過剩，CNN指，海軍陸戰隊官兵對疫苗遲疑「是眾所周知」，由較多年輕、健康軍人組成的部隊，可能對接種疫苗較遲疑，因為他們認為自己年輕，染疫風險低，而海軍陸戰隊正是主要由年輕健壯的軍人組成。

根據海軍陸戰隊4月底公布的數據，勒琼營兩支部隊的拒絕接種率約為66%，相比之下，海軍陸戰隊整體的拒絕接種率約36%。營內負責推廣疫苗接種及游說士兵的公關主任Riley Eversull指，士兵們擔心打針後的副作用會令身體不適，可能無法執勤，「我們要對他們解釋，並非人人都有副作用」。

谷針小組一對一講解

美軍並沒強制接種疫苗，海軍司令Heather Kirk強調，接種疫苗是軍人「完成對國家的責任、完成自身的任務」。CNN指，很難理解為何一個講求快速反應的群體會「避開」疫苗，疫情一旦來襲，他們便可能輕易被擊倒。即使軍官們宣傳接種時已多番強調海軍陸戰隊的作戰精神，但勒琼營的疫苗疑慮仍深。Eversull指，游說雖然艱巨，但海軍並沒放棄，他們正派遣「谷針小組」到營內的個別單位舉辦一對一諮詢會，讓醫學專家解答軍人的各種疑問。

「紅縣」接種意欲不高

除了拉美移民農工和軍人，居民的政治取態亦是接種率低原因之一。翁斯洛是「共和黨縣」，特朗普2016年大選在這裡取得約66%、2020年約64%選票。美國西部以及北卡州所在的東南部州份，保守派與鄉郊選民存「疫苗猶疑」十分普遍，4月公布的Monmouth民調顯示，43%受訪共和黨人表示可能不會接種新冠疫苗。

CNN指，現在翁斯洛縣的接種疫苗計劃是「一針一針的寸進」，目標群組如能有一劑、兩劑或5劑進賬，「算是勝利」。而翁斯洛縣只是全美數以百計「疫苗猶疑」地區之一，讓部分專家預計美國永遠無法達致群體免疫。