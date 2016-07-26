塔利班懶人包｜阿富汗新領導人起底 因特朗普與塔利班協議獲釋

塔利班重奪阿富汗，該組織創始人之一、二號人物巴拉達爾(Abdul Ghani Baradar)盛傳將出任新政府領導人，他3年前仍被關押在巴基斯坦監獄裡，在美國上屆總統特朗普與塔利班達成協議後，應美方要求獲釋。巴拉達爾去年9月與美國上屆政府國務卿蓬佩奧在多哈簽署和平協議，並一起合照。

塔利班第三代領導人為阿洪扎達(Haibatullah Akhundzada)，被視為精䄂領袖，53歲的巴拉達爾則是塔利班政治委員會負責人，因有份參與在卡塔爾舉行的和談，上月也曾到訪過中國與國務委員兼外長王毅見面，為外界所熟識。塔利班之父奧馬爾領導時期，巴拉達爾任其副手，前者在911襲擊後被指為阿蓋達已故領袖拉登提供庇護，觸發美國為首的聯軍2001年10月7日攻打阿富汗，當時巴拉達爾出任副防長。塔利班倒台後，巴拉達爾躲藏起來但仍活躍，2012年美國中情局(CIA)追蹤到他在巴基斯坦卡拉奇，同年2月他被巴基斯坦情報部門拘捕。於2018年，他在特朗普政府要求下獲釋，以協助卡塔爾的和談達成協議。

相關新聞：阿富汗局勢｜塔利班二號人物回歸 副總統堅稱自己為合法代總統

塔利班發源地坎大哈成長

巴拉達爾1968年出生於烏魯茲甘省，在塔利班發源地坎大哈(Kandahar)成長。1980年代，他與聖戰者共同對抗蘇聯，直至1989年擊退對方，阿富汗之後陷入內戰，巴拉達爾與奧馬爾在坎大哈建立一間伊斯蘭學校，兩人並一起推動塔利班運動，即是奉行強硬的正統教義，建立一個伊斯蘭酋長國。支持者的狂熱、對貪婪軍閥的仇恨和獲巴基斯坦情報部門的金援，助塔利班奪取一個又一個的省份首府，然後推進往喀布爾，終在1996年成功奪權，與最近阿富汗局勢的發展如出一轍。

卡塔爾和談是糖衣陷阱？

在2020年2月，巴拉達爾與美國簽署多哈協議(Doha Agreement)，美國承諾如果塔利班與阿富汗總統加尼的政府分享權力，美軍將撤出阿富汗。蓬佩奧當時促請塔利班捉緊這個機會達成政治協議，達至全面和永久停火，他還歡迎阿富汗領導人和各方努力結束阿富汗的40年戰爭，並確保阿富汗不再威脅美國或其盟友。多哈協議被視為重大和平宣言，但有指它原來是塔利班所設的糖衣陷阱，塔利班武裝分子在另一邊等待美國和盟友撤軍後大舉反擊。結果美軍在上月初靜悄悄地大規模撤離美軍在阿富汗的主要基地巴格拉姆空軍基地後，塔利班武裝分子開始攻城略地，短短數星期內閃電奪權。

塔利班領袖阿洪扎達料任酋長

塔利班在取得勝利後宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國，在巴拉達爾預料成為阿富汗新政權領導人下，阿洪扎達將被封為「阿富汗酋長」。外界指阿洪扎達六十多歲，是伊斯蘭學者，被認為是塔利班管理層的右腦。前領袖曼蘇爾2016年在美軍無人機攻擊巴基斯坦邊境時死亡後，阿洪扎達接任領袖一職，並獲得阿蓋達領導人扎瓦希里效忠。阿洪扎達在坎大哈省出生，蘇聯入侵時期，他的家人被迫逃離家園，他則加入戰鬥抗敵，也是塔利班早期成員，其伊斯蘭法律知識令他獲取組織的領導人信任，相信塔利班的伊斯蘭法規大部分由他訂立。

相關新聞：

阿富汗局勢｜歐盟加國暫不承認塔利班政權 英美同意下周舉行G7視像峰會

阿富汗局勢｜英計劃接收2萬難民 內政大臣冀其他國家跟隨

阿富汗局勢｜白宮重申對台灣承諾 指與阿富汗情況不同

阿富汗局勢｜德軍機只載走7人捱轟 美國稱塔利班供安全通道

阿富汗局勢｜美軍運輸機發現殘肢 拜登民望跌至新低

阿富汗局勢｜塔利班冀與各方建立良好關係 稱在教規內尊重女性權益

阿富汗局勢懶人包｜塔利班是誰？細數塔利班實力、資金來源及軍事強勢的原因