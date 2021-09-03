拉丁舞導師抽脂後亡 美容業促定義醫學美容

體重約250磅、有「舞壇Lady Gaga」之稱的拉丁舞女導師李嘉瑩，7年前到美容中心接受抽脂療程，期間失去知覺，最終不治。負責施行手術的女西醫關孝孜被指嚴重疏忽，早前誤殺罪成，昨日(4日)被判囚6年。香港美容業總會創會主席葉世雄認為，政府一直未定義醫學美容，認為須先承認其存在，「個世界真係有依樣嘢嘛」。他認為，現時使用的二分法、「醫學/美容」不能解決問題。

葉世雄於港台節目指出，現行採用二分法討論相關議題，但部分服務不單止是美容程序，還加入醫療程序，質疑政府未有定義「當佢病人定客人，當佢醫病定扮靚」，認為政府必須釐清何謂「醫學美容」。

葉世雄建議，應該以能力界定誰有資格負責醫療程序，而非單以身分界定，「醫生都有好多種」，但並非所有醫生都有能力使用激光療程。他強調，必須訂立資格才有規管的基礎，建議當局可考慮以授課及牌照認證等方式，考核醫學美容資格。

蔡堅：醫院外進行手術增風險

醫學會會長蔡堅於同一節目稱，抽脂手術有一定風險，並提到以往有部分醫學美容事故，同樣發生於在美容院，現時未有釐清一旦出意外責任誰屬。他認為在醫院外進行手術會增加風險，做法需要加以討論。

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