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拉響警報 入場觀眾禁飲酒大叫 烏干達東奧選手確診第二宗
1 小時前
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東京奧運烏干達代表團烏干達運動員新冠肺炎新冠病毒接種疫苗美國疫苗接種
拉響警報 入場觀眾禁飲酒大叫 烏干達東奧選手確診第二宗
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東京昨有民眾遊行示威，要求取消奧運。(路透社)

上周六抵達日本備戰東京奧運的一個9人烏干達奧運代表團，繼抵埗時一名教練新冠病毒檢測呈陽性確診後，昨日再有一名運動員確診，其他7人已被列為密切接觸者須隔離。再有海外代表團人員確診，大眾難免擔心下月23日揭幕的東奧或引起疫情大爆發，昨傍晚有民眾在東京都政府總部外示威要求取消奧運，以保護民眾生命和生計。東奧主辦單位為防病毒傳播，決定禁止入場觀眾飲酒、互相擊掌和大聲喊叫，也不可與運動員握手。
 

烏干達代表團一名團員在機場確診後，其他8人按原定計劃到接待他們的大阪府泉佐野市，入住市內一間酒店。該市周二才宣布該8名團員及一名接待他們的市政府職員列為密切接觸者須隔離，他們在前一天的病毒檢測均呈陰性，豈料至昨日再多一人確診。當局要求代表團人員留在酒店內和避免練習，直到兩周隔離期滿，即7月3日為止。


拜登計劃落空  國慶日前疫苗接種未達標
在美國，民眾接種疫苗的進度最近緩慢下來，白宮周二承認總統拜登期望在下月4日國慶獨立日前，全美70%成年人最少接種一劑疫苗的目標未能達到。拜登另定在下月4日前，有1.65億美國成年人完成接種的目標也可能落空，至周一全美約1.5億人完成接種，料再多數周才可達到拜登的目標。另外，最先在印度發現、迅速擴散的變種病毒Delta正威脅美國，美國疾控中心周二稱，過去兩周Delta病毒佔新個案逾兩成，增了一倍。控疫專家福奇派定心丸指，美國的疫苗可有效對抗該病毒。

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烏干達代表團上周六抵達日本，先後有兩人確診。(美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/拉響警報-入場觀眾禁飲酒大叫-烏干達東奧選手確診第二宗-273166
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