拉響警報 入場觀眾禁飲酒大叫 烏干達東奧選手確診第二宗

上周六抵達日本備戰東京奧運的一個9人烏干達奧運代表團，繼抵埗時一名教練新冠病毒檢測呈陽性確診後，昨日再有一名運動員確診，其他7人已被列為密切接觸者須隔離。再有海外代表團人員確診，大眾難免擔心下月23日揭幕的東奧或引起疫情大爆發，昨傍晚有民眾在東京都政府總部外示威要求取消奧運，以保護民眾生命和生計。東奧主辦單位為防病毒傳播，決定禁止入場觀眾飲酒、互相擊掌和大聲喊叫，也不可與運動員握手。



烏干達代表團一名團員在機場確診後，其他8人按原定計劃到接待他們的大阪府泉佐野市，入住市內一間酒店。該市周二才宣布該8名團員及一名接待他們的市政府職員列為密切接觸者須隔離，他們在前一天的病毒檢測均呈陰性，豈料至昨日再多一人確診。當局要求代表團人員留在酒店內和避免練習，直到兩周隔離期滿，即7月3日為止。



拜登計劃落空 國慶日前疫苗接種未達標

在美國，民眾接種疫苗的進度最近緩慢下來，白宮周二承認總統拜登期望在下月4日國慶獨立日前，全美70%成年人最少接種一劑疫苗的目標未能達到。拜登另定在下月4日前，有1.65億美國成年人完成接種的目標也可能落空，至周一全美約1.5億人完成接種，料再多數周才可達到拜登的目標。另外，最先在印度發現、迅速擴散的變種病毒Delta正威脅美國，美國疾控中心周二稱，過去兩周Delta病毒佔新個案逾兩成，增了一倍。控疫專家福奇派定心丸指，美國的疫苗可有效對抗該病毒。