拒交資料 據悉警已取手令搜律師樓 副主席鄒幸彤、支聯會3常委被捕

支聯會副主席鄒幸彤和3名常委昨晨分別被警方國安處登門拘捕，指他們涉嫌沒有遵從《國安法》第43條附表五的通知規定提供資料，警方說會調查被捕人有否涉及其他罪行，4人至昨晚仍被扣查。



警方昨早展開拘捕行動，鄒幸彤7時許在Facebook直播指，警方抵達她位於中環的大律師事務所，不停按門鐘及「撞門口密碼」；至約8時，警方將她帶到中區警署，之後轉到警察總部接受調查。另外3名支聯會常委，梁錦威、鄧岳君和陳多偉亦被捕，4人涉嫌無遵從港區國安法第43條實施細則的規定提供資料。據悉，另一名支聯會常委徐漢光(圖左三)昨早不在住所，故警方暫未將他拘捕。另外，據悉警方已取得法庭手令，將搜查鄒幸彤所屬的大律師事務所。

警方國安處昨早11時37分發稿確認，拘捕3男1女，年齡介乎36至57歲，涉嫌沒有遵從《港區國安法》第43條實施細則，通知規定提供資料罪，並指行動繼續，不排除有更多人被捕。

保安局表示支持警方執法，指有關團體無視警告、一意孤行，堅決拒絕配合警方的要求，警方必須執法。政務司長李家超說，警方仍就案件採取執法行動，現階段不適宜評論，但他強調任何人或組織若違法，必須依法處理。

中央駐港國安公署發聲明，支持警方依法履職，拘捕不遵守提交資料要求的人，有效防範、制止及懲治危害國家安全的行為及活動，切實維護國家安全；又強調任何人觸犯港區國安法及香港法律，都必須受到法律制裁。中聯辦亦指鄒幸彤等人公然對抗法律規定，警方的拘捕體現違法必究的公平正義，堅決支持警方繼續對支聯會及其為首分子，依法調查及處置。

港澳辦發言人表示，拘捕行動體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，是維護國安法權威的必要之舉。

警方國安處上月去信支聯會，指有合理理由相信支聯會屬外國代理人，要求提供成員及資金等資料。支聯會周二回信，表明拒絕配合，重申非外國代理人，認為要求不合理。