拒廢除懲罰法官機制 歐盟罰波蘭每天100萬歐元

歐盟最高法院裁定，波蘭須就拒絕廢除懲罰法官機制，罰款每日100萬歐元，直至波蘭採取行動。

歐盟裁決指，有需要處以罰款，防止對歐盟法庭的命令和歐盟的法治價值，構成嚴重損害。

波蘭早前表示，作為更廣泛的改革一部分，將會解散法院紀律分庭，但未有公布詳細計劃。政府發言人昨日在社交平台貼文，指對波蘭採取懲罰和勒索之途並非正確方式，亦不是歐盟應有的運作模式，表明不會給予分毫。

波蘭設法院紀律分庭 可懲處分法官

波蘭右翼「法律與公正黨」(PiS)領導的政府，以打擊貪污，在2018年成立最高法院紀律分庭，可就裁決內容處分法官、有權取消其刑事豁免權和判處減薪。相關改革極具爭議，被外界批評打壓法官、窒礙民主自由，歐盟指摘將打擊司法獨立。

歐盟法院7月曾下令波蘭暫停運作紀律分庭，但波蘭拒絕。歐盟委員會上月要求就波蘭未有遵守要求判處罰款。直至月初，波蘭憲法法院裁定，本國憲法地位高於歐盟法律，引起歐盟關注。