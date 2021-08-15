拘3人涉售假針紙方便搵工 警籲僱主安心出行App驗證

在疫情下，部分僱主招聘時，列明應徵者須接種兩劑新冠疫苗。有不法之徒趁機，以600元兜售自製「假針紙」，方便買家搵工。警方拘捕3人，包括越南裔清潔女工和一間沖曬店負責人。行動中，檢獲兩張假身份證、3張聲稱不適合接種疫苗的假醫生紙、11張偽造接種紀錄及21份核酸檢測報告，並在店內電腦發現45套相關檔案。



被捕2女1男介乎14至48歲，分別為集團主腦的越南裔清潔女工、學生及沖曬店女負責人。該名48歲越南裔女子，上周五傍晚帶同14歲兒子到九龍灣一間沖曬店，將偽冒疫苗接種紀錄等文件交給店舖女負責人。她離開時，埋伏的警員隨即以涉嫌偽造文書罪拘捕他們，並在店內檢獲該批假冒由衛生署發出的針紙、假醫生紙及核酸檢測報告，沖曬店的電腦亦儲存45套假針紙檔案。其後警方在越南裔女子家中，再檢獲兩張假身份證及一張他人身份證。



油尖旺警區重案組高級督察陳嘉寶相信，犯罪團夥會出售相關文件給他人，當中收取約600元，「應該出售予一些無香港身份證的人，令他們可找到工作。」她指肉眼難以察覺針紙真偽，相信部分假針紙已售出，強調接種疫苗是防疫措施非常重要一環，行使虛假紀錄可令防疫崩潰，建議僱主用應用程式「安心出行」掃描二維碼，核對接種者姓名及身份證號碼等資料。兩名被捕女子被暫控一項「偽造文書」等，今日提堂，14歲男童則准保釋候查。