有「職」可尋．50+就業招聘會 於明日油麻地舉行

逾2700職位空缺 歡迎50歲以上人士申請

本港最新失業率雖有回落至4.7%，但經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景。耆康會舉辦「有『職』可尋．極前行-50+就業招聘會」，獲42間機構參與 (當中18間設攤位並有即場面見，24間提供網上空缺，招聘會共提供超過2,700個全職兼職及短期的職位空缺(包括文書助理、文員、辦公室助理、陪診員及主題公園水上樂園的職位)，期望在逆境下為中高齡人士提供尋找工作的平台。歡迎大家及推介身邊50+的親友參加，有興趣更可即場面試。

日期﹕2021年10月7日(星期四)

時間﹕中午12:00-下午4:30

地點﹕耆康會陳登匯駿天地(油麻地東莞街16號駿發花園第二期地下I號舗內)

＊是次求職增值會提供合適中高齡人士的職位空缺，當中包括全職、兼職及臨時職位；前線及後勤工作。

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