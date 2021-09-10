Am730
Am730
Am730
Am730
News
有「職」可尋．50+就業招聘會 於明日油麻地舉行
逾2700職位空缺 歡迎50歲以上人士申請
資訊
#Hashtags
招聘會有「職」可尋．50+就業招聘會耆康會職位空缺50歲以上失業待業
有「職」可尋．50+就業招聘會 於明日油麻地舉行
逾2700職位空缺 歡迎50歲以上人士申請
news-images
(資料圖片)

本港最新失業率雖有回落至4.7%，但經濟及勞工市場仍面對不確定性的前景。耆康會舉辦「有『職』可尋．極前行-50+就業招聘會」，獲42間機構參與 (當中18間設攤位並有即場面見，24間提供網上空缺，招聘會共提供超過2,700個全職兼職及短期的職位空缺(包括文書助理、文員、辦公室助理、陪診員及主題公園水上樂園的職位)，期望在逆境下為中高齡人士提供尋找工作的平台。歡迎大家及推介身邊50+的親友參加，有興趣更可即場面試。

日期﹕2021年10月7日(星期四)
時間﹕中午12:00-下午4:30
地點﹕耆康會陳登匯駿天地(油麻地東莞街16號駿發花園第二期地下I號舗內)

＊是次求職增值會提供合適中高齡人士的職位空缺，當中包括全職、兼職及臨時職位；前線及後勤工作。

更多就業招聘會之空缺請瀏覽：www.e72.hk/jobexpo
e72傲齡動力資訊網網址：www.e72.hk

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/招聘會-耆康會招聘會明油麻地舉行-逾2700職位空缺-歡迎50歲以上人士申請-287464
#Hashtags
招聘會有「職」可尋．50+就業招聘會耆康會職位空缺50歲以上失業待業
Am730

【繞場一週】馬會支持新聞博覽館展覽

罕見404 FB IG WHATSAPP全球死機6小時

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【繞場一週】馬會支持新聞博覽館展覽
Am730
Am730
罕見404 FB IG WHATSAPP全球死機6小時
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多