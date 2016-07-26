拜登促最高法院阻德州實施《心跳法》

美國拜登政府促請美國最高法院，阻止德州實施備受爭議的禁止墮胎《心跳法》。

德州地方政府9月起，禁止醫護人員為已偵測到胎兒心跳的孕婦進行墮胎，意味女性只要懷孕約6個星期，便不能墮胎，法例涵蓋因性侵或亂倫導致懷孕的情況；法例又鼓勵公眾檢舉違法提供人工流產服務者，若成功提控，檢舉人可獲最少1萬美元。

司法部上月入稟要求禁止《心跳法》實施，不過被美國第五巡迴上訴法院駁回請求。法院又裁定在訴訟進行期間，德州可以執行有關法例，拜登政府促請最高法院撤銷有關決定。

最高法院將於12月，就密西西比州禁止懷孕15周或以上的孕婦墮胎舉行聽證會。

法案引發違憲爭議

《心跳法》被指是美國有關墮胎的法例中最嚴苛的，嚴重牴觸美國憲法所保障的人權，侵犯女性受憲法保護的墮胎權利。

反對《心跳法》的民眾表示，通常一位女性在懷孕 6 週的時候，並不會意識到自己懷孕了。

美國婦產科醫師協會(American College of Obstetricians and Gynecologists)也表示，《心跳法》的名字本身有誤導性，因為技術上而言，當孕期至6週的時候，子宮內的「胚胎」還不能稱作是「胎兒」，因為那時候的心搏動(cardiac activity)還不是所謂的「胎兒心跳」。