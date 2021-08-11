拜登兒子性愛片曝光 亨特自爆荒淫18天險服藥過量

美國總統拜登的兒子亨特(Hunter Biden)，被英國傳媒公開一段性愛片段。

在去年的美國大選，美國傳媒已報道亨特遺失手提電腦，並爆出「電郵門」醜聞，其中包括了拜登家族在海外不正當商業交易等細節，成為聯邦稅務調查的一部分。英國《每日郵報》今日公開亨特一段性愛片段，影片中亨特在一間酒店房間內，與一名妓女疑似在吸毒，他透露自己曾連續荒淫18天，並聲稱有俄羅斯毒販偷走他的另一台筆記本電腦進行勒索，意味亨特先後遺失至少3部電腦。

報道指，亨特於2019年，與一名妓女在拉斯維加斯酒店一間豪華套房內性交，並以手提電腦錄製過程。亨特在影片中向該名妓女講述，自己在2018年夏天於拉斯維加斯狂歡暢飲，包括連續18天夜夜荒淫，每晚花費多達1萬美元，折合約78,000港元。

亨特：他們有我瘋狂性愛的視頻

亨特在片中又透露，某天晚上自己「服藥過量」昏倒過去，醒來的時候，現場有3名他認識的人在清理房間，身邊還有一名35歲的俄羅斯女子陪伴，他迷迷糊糊，但沒有人為他叫救護車。他清醒後才發現，自己一部手提電腦不翼而飛。亨特懷疑是俄羅斯毒販趁機偷走的。他更指電腦內存有很多他自拍收藏影片，又稱「他們有我瘋狂性愛的視頻」，坦言擔心被敲詐勒索，或將這些影片會惡意流出。

據悉，亨特至少有3次遺失手提電腦。第一次於2015年，他將Macbook Pro丟在德拉瓦州的一家電腦店，第二次是他將手提電腦借予朋友，去年被聯邦探員(FBI)在一次搜索行動中意外查獲，而今次這段性愛片，則透露亨特遺失了第3部手提電腦。

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