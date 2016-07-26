拜登抵意大利將與馬克龍會面 下周英國見岸田文雄

美國總統拜登周五(29日)抵達意大利的羅馬，準備出席G20峰會。並在今日與法國總統馬克龍會面。而日本傳媒透露，拜登與日本新首相岸田文雄會在下星期於英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候論壇期間，進行兩國首腦會談。

美國總統拜登抵達羅馬，出席G20峰會。而同日，他會與馬克龍進行會談。這是兩國領袖在澳洲潛艇風波之後的首次，白宮國家安全顧問Jake Sullivan在登上空軍一號前，向傳媒透露會議，他表示拜登與馬克龍的會面期望有建設性及具實際性，預計雙方將討論同盟之間面對的一連串問題，當中包括中東的反恐以及大國之間有關經濟、貿易以及科技的競爭。

日揆岸田亦欲與約翰遜會談

另外，日本傳媒透露首相岸田文雄雖然不會直接出席G20峰會，但是已確定待周日(31日)眾議院選舉後出發到英國，出席聯合國氣候論壇，並預計在下周二(11月2日)與拜登進行兩國首腦會談。

據日本政府內部透露，岸田與拜登的會談將會討論強化兩國之間的同盟，以及建立二人之間的互信，同時會就中國問題取得共識及交換意見。日本方面也計劃在岸田訪英期間與其他國家領導人見面，當中包括英國首相約翰遜。

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