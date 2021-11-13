拜登民調創上任新低 支持率跌至41%

美國一項民調顯示，總統拜登的支持率下降，主要不滿經濟政策。

美國上月通脹上升6.2%，創31年新高，《華盛頓郵報》及《美國廣播公司》(abc)進行的民意調查顯示，拜登支持率約41%，低於6月的50%及9月的44%。同時有53%受訪者表示不支持拜登。

民眾對拜登治理下的美國經濟支持率，只有39%受訪者滿意，較9月初跌6%，比去年春天跌13%，55%的民眾不贊成拜登的經濟治理下，出現通貨膨脹及供應鏈緊張。

另外，根據調查顯示，如果今天舉行選舉，將有46%成年人支持共和黨，43%受訪者支持民主黨。在登記選民中，51%選擇共和黨，41%選擇民主黨。

耶倫料1.75萬億美元支出方案有助通脹回落

美國財長耶倫接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪時指出，控制疫情是緩解美國通脹的關鍵。她相信，1.75萬億美元的應對氣候變化投資及本地開支若獲得支持，將會有助通脹回落。

美國國家經濟委員會主任迪斯(Brian Deese)認為，拜登上任時，美國全方位面對經濟危機，拜登已經正確處理經濟問題。