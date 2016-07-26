拜登默克爾承諾共同應對中俄問題

美國總統拜登在白宮接見到訪的德國總理默克爾，兩人討論包括中國等議題，並於會後發表聯合聲明，承諾合力應對俄羅斯對北約的威脅，以及要求中國及其他國家，落實西方民主原則及普世價值。

拜登認為，香港局勢正在惡化，批評北京當局未有履行對香港的承諾。美國及德國將會捍衛民主原則及普世權利，當見到中國或其他國家試圖損害自由及開放的社會，他們亦一致承諾應對民主倒退、貪腐、假民粹主義，無論是歐盟境內，歐盟成員申請國以及世界任何地方。

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默克爾則表示，德國及美國都認為中國是競爭者，對華關係中安全問題的部分亦愈來愈重要，她指如何應對中國是基於與美國的共同價值。

美德將應對俄羅斯的侵略

拜登向默克爾表達有關北溪二號天然氣管道的憂慮，兩人雖然就管道興建的立場有分歧，但兩人都認為，俄羅斯不應以能源供應作為脅迫鄰國的武器。

默克爾早前已經表明，9月德國議會改選後，她不尋求繼續擔任黨魁。意味今次是她最後一次以總理身份訪問白宮。