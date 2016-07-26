拜登：美國於8月31日結束阿富汗軍事行動

美國總統拜登宣布，美國將於8月31日全數撤出阿富汗，結束在當地持續近20年的軍事行動。他認為，武裝組織塔利班接管阿富汗並非無可避免。

相關新聞：撤軍｜美軍摸黑從基地撤走無知會阿富汗 傳走甩5000塔利班犯

拜登在白宮見記者，談及美國尋求結束這場近20年的戰事，指美國有望在原定9月11號的限期前，實現完成撤軍目標。他指，美國當年出兵阿富汗，是要防止再發生規模類似九一一的恐怖襲擊，認為美軍經已完成任務，他強調，美國無限期在阿富汗作戰，不符合美國安全利益，撤軍是正確決定，他也不會再派下一代美國人承受同樣的風險。

拜登：阿富汗人民有權利責任決定自己未來

拜登說，美軍去阿富汗不是為了建設國家，阿富汗人民有權利及責任決定自己的未來，他不相信塔利班，但相信阿富汗軍方保護現政府的能力。

對於中方指美方在阿富汗局勢處於重要關頭時，不能一走了之，拜登強調，撤軍決定是心思熟慮，叫要求美軍留低的人，先回顧歷史。