拯救地球｜威廉王子環保獎首頒發 5勝出者各獲1000萬

英國王室頻頻就環保議題發表意見，王位順位第二繼承人威廉王子更創立了「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)，並在周日舉行首屆頒獎禮，以表揚全球環保工作，從而鼓勵尋找新技術或政策解決地球環境問題。該獎未來10年每年頒發，獎項分為5個範疇，各設一名得獎者，並各獲100萬英鎊(約1,069萬港元)獎金。

頒獎禮在倫敦的亞歷山德拉宮舉行，除了威廉王子與妻子凱特，不少名人政要出席，包括女星愛瑪屈臣(Emma Watson)和愛瑪湯遜(Emma Thompson)。為達致環保，出席的名人均沒有乘飛機到倫敦，舞台搭建也無使用塑膠，以及建議嘉賓的衣著「盡量環保」；向來翻著舊衣的凱特穿上2011年穿過的晚裝，愛瑪屈臣所穿衣服是由10件來自樂施會的回收舊衣製成。嘉賓Ed Sheeran和樂隊Coldplay等所用的表演設備，則由60位單車手踏單車發電，威廉夫婦的座駕亦是電動車。

威廉王子早前曾批評富豪熱衷於太空旅遊競賽，指他們應先解決地球面對的環境問題。他在預先錄製的講話片段中稱，大眾正處於人類歷史上重要時刻，未來10年所做的任何選擇，將決定地球未來一千年命運。Earthshot Prize名字源自美國1960年代登月計劃「Moonshot」，以表達拯救地球的決心，當年美國總統甘迺迪定下10年內登月目標。首屆得獎者由著名生態紀錄片主持人大衛艾登堡等15位評審選出，印度社企Takachar奪「清潔空氣」獎，研發機器將農作物殘餘轉化為肥料，農民毋須燒田地污染空氣；意大利米蘭憑廚餘計劃奪「建立無廢棄世界」獎；哥斯達黎加資助居民修復雨林獲「保護及修復自然」獎；巴哈馬的珊瑚養殖計劃奪「海洋復元」獎。奪「修補氣候」獎的AEM Electrolyser，使用再生能源製造氫氣，氫是潔淨能源，但通常由燃燒礦物燃料產生。

拯救地球｜威廉王子環保獎首頒發 5勝出者各獲1000萬