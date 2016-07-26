持續免疫 研究︰輝瑞等mRNA疫苗保護力或達數年

接種新冠肺炎疫苗後的保護期有多久，一直未有確定答案，由美國華盛頓大學免疫學家Ali Ellebedy領導的研究，指以mRNA(信使核糖核酸)技術研發的新冠疫苗，包括輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)疫苗，可產生持續的抗體反應。專家認為，有關疫苗保護力或長達數年，甚至一世，而接種者亦可能毋須再打加強劑。

上述研究發現全數14名接種一劑mRNA疫苗的志願者，淋巴結形成的「生長中心」(germinal center)免疫反應，15周後仍高度活躍，而幫助識別新冠病毒的記憶細胞數量亦無減少。Ellebedy指一般而言「生長中心」的免疫反應會在一至兩周達至頂峰，然後回落。他及同事上月的一項研究，指能識別病毒的免疫細胞，在身體染疫後8個月仍存於骨髓內；其他團隊的另一研究更發現有關細胞在染疫後最少一年仍然成熟及增強。專家認為，染疫後康復者如再接種疫苗，免疫力可能達數年甚至一世，但如病毒變種則有變數。



牛津研究：溝針效果佳

另外，英國牛津大學研究發現，接種兩劑不同藥廠的新冠疫苗(溝針)，能提供良好保護，甚至有更高抗體。研究有約830名50歲以上志願者參與，分別打兩劑輝瑞/BioNTech、兩劑阿斯利康(AstraZeneca)，以及「溝針」，發現溝針一樣能起保護作用。研究結果顯示，若兩劑都打輝瑞/BioNTech，可獲最多抗體；打兩劑阿斯利康的抗體量，則比不上溝針。若先接種阿斯利康，後接種輝瑞/BioNTech，T細胞免疫反應最高，而以此次序接種的效果，無論是抗體及T細胞免疫反應，都較調轉次序為佳。負責研究的英國副首席醫療官范塔姆(Jonathan Van-Tam)表示，研究結果可令英國以至全球的接種計劃更具彈性，但暫仍建議保持目前的接種安排。