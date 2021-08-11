持續進修 科大推國際工管碩士數碼課程 設虛擬課室 破地域限制跨境上堂

網上授課已變成新常態，亦催生一些新課程，令海外學生幾近「足不出戶」可在跨境心儀學府上課。香港科技大學設立亞洲首個虛擬課室，專供「國際工商管理碩士數碼課程」(Digital MBA for Global Leaders - DiMBA)，課程為兼讀制，供亞洲區的專業人士進修「裝備自己」。虛擬課室最大特色是設有一個高解像弧形幕牆並可同一時間「容納」72名學生，學生的發問次數、上課時數，成績得分均在屏幕一目了然。



「虛擬課室」設於科大一個實體房間，內設有一個由12個55吋「電視」組成的高解像弧形幕牆，大幕牆上則分割成多個獨立屏幕，最多可容納72名學生在獨立屏幕「出現」。房間設有導向式音響系統，讓教師可即時留意到發言的學生，教師則透過天花板米克風收音，並配合課室的隔音板，冀為學生提供最佳授課音質。



課室亦備有多項網上學習工具，讓師生即時互動，包括老師安排選擇題和填充題，學生即時作答，另設互動白板，可顯示師生所書寫的內容。系統亦會紀錄學生舉手或回應提問次數，及實際上課時數，資料亦可在獨立屏幕顯示，老師可全面掌握學生參與課堂的積極性。



不受公幹換工作地點影響

虛擬課室為DiMBA課程的專屬設施，課程是兩年線上兼讀制課程，主要供亞洲區的專業人士修讀。科大商學院副院長兼工商管理碩士課程主任陳泰元指考慮到他們須經常外出公幹或轉換不同工作地點，虛擬課室可打破地域限制，回應學生希望彈性學習模式的需求。



除在虛擬課室上課，科大商學院院長譚嘉因稱，學生之間亦須透過網路討論完成習作，同學間會有三次真實見面的機會，包括課程開始的首星期會邀請學生來港參與面授課程並與同學交流，課程中期會安排遊學，讓他們一起學習，而最後一個教授科目亦會安排面授課堂，以實體課作結。



八成學生非本地人

整個課程學費為45萬元，共修讀45個學分包括7個必修科，另有約20個選修科供同學選讀。陳泰元指，首次開辦課程只招收40至50人，暫時已取錄約六成學生，當中八成是來自17個國家或地區的非本地學生，包括法國、新加坡、日本、韓國和台灣等。此虛擬課室暫時花費了數百萬元，科大有意在未來加設同樣設施，讓更多學生使用。