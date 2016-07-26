指「同樂運動會」屬披羊皮的狼 何君堯質疑違《國安法》

在今日立法會上，再次討論到本港明年11月舉辦「同樂運動會」(Gay Games)問題，雖然新民黨葉劉淑儀促請政府為主辦單位提供適切協助，確保順利覓得場地，避免規模失色，令香港「無面」，但多名建制派議員反對本港舉辦「同樂運動會」，指背後動機是推動同性婚姻，不應鼓勵。經民聯梁美芬形容奧運是團結社會，但「同樂運動會」是撕裂社會，議員何君堯再批評「同樂運動會」，認為有不良意識形態，質疑「同樂運動會」違反《港區國安法》及內地《國家安全法》。

稱內地《國安法》要求提倡良好風俗

何君堯指「同樂運動會」表面上是講公平、講共融、講道理，但實際是「披著羊皮的豺狼」，質疑當局已忘記了2014年的「佔中」及2019年的「黑暴風波」，對即將來的「風暴」沒有知覺。

他續稱，內地的《國家安全法》第二十三條，要求提倡良好風俗及習俗，要小心不良的意識形態，強調政府要肩負有關責任，質疑當局連國家安全的底線亦不守，反問當局有否詢問國家安全委員會就舉辦「同樂運動會」活動，是否符合《港區國安法》及內地《國家安全法》。

民政事務局長徐英偉回應，各部政府部門都非常重視國家安全，政府會加強相關管理，避免任何人蒙混透過本港體育文化場地推動任何違法行為，相信相關部門會審慎處理，避免任何帶來國家風險問題。

就本港舉行「同樂運動會」一事，何君堯早前已指有關經濟收益是「污糟錢」，，特首林鄭月娥被問到有關「污糟錢」的言論時，曾表示該活動是宣揚共融和多元化，她明白議員有個人立場，但她作為行政長官，不能容忍有關可能會分裂社會及引起社會憎恨的言論。

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