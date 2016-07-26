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指多人期待施政報告 林鄭：會好俾心機
20 分前
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林鄭施政報告公眾諮詢消費券跨境學童
指多人期待施政報告 林鄭：會好俾心機
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林鄭月娥昨聽取多人意見才一併回應。

本屆政府最後一份《施政報告》將於10月初發表，特首林鄭月娥昨出席公眾諮詢會，獲邀市民分別到現場，以及透過通訊軟件就不同範疇發表意見。林鄭指很多人向她表示，經歷「黑暴」與疫情後更多人對施政報告有所期待，故「今次嘅施政報告係會好俾心機做」；對於會否加派電子消費券，她指派發消費券動用很多公帑，須由財政司長考慮財政及本港整體經濟，亦希望青年留港發展，惟不應放過大灣區機遇。
 

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有校長關注跨境學童問題。

特首︰消費券須動用很多公帑
明愛粉嶺陳震夏中學校長何應翰於會上指，很多跨境學生很久沒有到港上學，可否趁現時疫情緩和重開旅遊巴點對點上學安排；黃大仙區東九龍委員會執行委員吳慧英則認為，消費券對刺激消費起明顯作用，冀明年繼續推行；亦有不少與會者關注房屋問題。

林鄭月娥回應指，香港經歷兩年包括反修例運動及新冠肺炎肆虐的嚴峻挑戰，好多人因此對這份《施政報告》有更大期望，故「今次嘅施政報告係會好俾心機做」。就跨境學童的問題，她表示，會請教育局研究，惟安排須獲深圳同意讓學生每日跨境來往；又認為上半年經濟反彈不錯，惟消費券須動用很多公帑，會由財政司長跟進；重申會以多管齊下方式增加土地供應，預計透過明日大嶼填海、發展濕地緩衝區等政策，本港將有足夠土地供應，目前當局須加快，盡量壓縮規劃、收地等程序。


發表意見者多人具建制背景
諮詢會昨晨於西九戲曲中心舉辦，大會指與會人士由《香港電台》委託嶺南大學公共管治研究部，按全港人囗特徵、性別及年齡比例，以隨機抽樣的方式邀請市民出席，亦有部分人士由十八區人士邀請參加。大會表示，分別有53名市民獲邀到場，以及53名透過通訊軟件Zoom參與諮詢會，約有30人發表意見，當中不少有建制背景。

林鄭月娥在上月初展開有關施政報告的公眾諮詢，已主持25場不同形式的諮詢會，未來仍會再主持約10場諮詢會。新一份《施政報告》將於10月6日發表。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/指多人期待施政報告-林鄭：會好俾心機-281423
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