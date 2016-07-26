指龍蝦涉國安論遭曲解 何珮珊：食安屬國安重要一環

新任海關「一姐」何珮珊日前會見傳媒時指，打擊走私澳洲龍蝦可維護國家安全，有關言論被指變相承認中國限制澳洲龍蝦入口涉政治動機，有違世貿協議，惹來澳洲及國際關注。事隔數日，何珮珊接受《文匯報》訪問時解釋，食品安全本身就是國家安全的「重要一環」，倘若有人從香港偷運食材到內地，對內地市民的食用安全構成很大風險，批評有人企圖「曲解」她有關龍蝦國家安全的言論，強調若有人在網上未做資料核實之前，已經肆意誤導公眾，去醜化海關，是「絕對不能接受」。

指疫情下有冷鏈食品包裝帶病毒

何珮珊說，新冠疫情下，不時發現冷鏈食品包裝帶有病毒等問題，世界各地都加強檢驗檢疫，稱「每個國家都很重視食物進口的質素，就是為了確保國民安全」，香港作為國家一部分，有責任維護國家的主權、安全及發展利益，而海關關長也是國安委的成員之一，海關絕對有責任全力打擊未經內地檢疫部門的品質檢查的龍蝦走私進入內地，以守住國家「南大門」的重責，強調海關打擊走私龍蝦，是關注食物安全，並非涉及任何貿易不公平問題。

再提防範借書本「軟對抗」

此外，何珮珊在訪問再次提及要防止「軟對抗」，在《港區國安法》實施後，槍枝彈藥相關案件已減少，但恐怖活動及危害國家安全風險仍在，形容有人以書本雜誌、日用品等「軟對抗」，滲透危害國家安全訊息，海關會監察並防止有關物品流入香港。

日前稱走私龍蝦破壞國家對澳洲貿易限制

日前，何珮珊見傳媒時表示，海關打擊走私龍蝦，「表面看來是一宗普通走私龍蝦案而已，但走私活動會破壞國家對澳洲實施貿易限制，所以打擊走私龍蝦的活動，是維護國家安全很重要的工作」。何珮珊當時又說，希望未來可有機會與駐港國安公署領導交流，加強海關維護國家安全工作。

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