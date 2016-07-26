按時按值 機場三跑鋪設竣工 料明年下半年啟用

赤鱲角機場三跑道鋪設工程竣工，正為跑道加裝助航燈光系統，料明年中測試。機管局三跑道項目管理副總監梁景然指，工程今年6月按進度時間表完成，料明年下半年正式啟用，屆時將封閉現有的北跑道，並興建T2客運廊工程，至2024年完成整個三跑系統建設工程，機場全年可望應付多3,000萬人次。

圖：莊振邦

新跑道全長3,800米、闊60米，並正設置逾1.4萬個飛行區地面燈號。結構物料如水泥、瀝青等嚴密監測質量或堅持進口，確保品質及滿足國際民航組織及民航處等要求，包括5米厚跑道以應付最大型民航客機升降。T2客運廊及擴建現有客運樓工程也進行中，將加設行李、捷運系統等，所有三跑系統工程2024年完成後，料赤鱲角機場全年可額外應付3,000萬人次，以疫前機場每年接待約7,000萬人次計，即可每年接待旅客逾1億人次。

特首林鄭月娥昨出席竣工儀式時致辭提到，工程期間預到前所未有挑戰，包括社會動亂及新冠疫情，感謝各界努力克服，又澄清政府過去並非不願意投資基建，而是因為惡劣政治環境，立法會不斷拉布，令到官員很怕向立法會申請撥款，但已經是過去式，指今年短短一年，經立法會財委會批出的撥款高達2,800億元，所以有信心「以後特區政府唔會怕去立法會」，這種「想幹事」魄力會重新出現，為港繼續打拼。

另外，中央政府昨公布「前海合作區」方案，林鄭月娥昨晨出席行會前表示，擴區7倍至8倍，以及進一步改革開放，讓本港專業服務提供者提供更多機遇，為本港經濟提供更大動力。財政司長陳茂波指，本港市場面對國際投資者和資金，仍然在金融、風險管理領域有相當優勢。