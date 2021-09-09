捨身救人｜俄部長跳海救人撞岩殉職 普京致哀

俄羅斯緊急事務部部長濟尼切夫(Yevgeny Zinichev)捨身救人身亡，終年55歲，總統普京致哀。

事發於周三(8日)，濟尼切夫在俄羅斯北部偏遠城市諾里爾斯克視察應對北極危機的跨部門訓練演習，見到一名拍攝紀錄片的導演從岩石上跌落懸崖，隨即跳入崖下河流嘗試抓緊對方，惟救人不果，更撞上岩石，兩人命喪當場。

俄國營電視台《今日俄羅斯》(RT)總編輯在社交平台透露，事發時濟尼切夫與一名攝影師一起站在一塊凸出的礁岩上，導演突然滑倒跌落水，現場目擊者還未弄清楚情況，濟尼切夫就縱身跳下水，但撞到一塊凸出的岩石，眾人當場被嚇呆。

克里姆林宮：是一個巨大損失

克里姆林宮發表聲明，向濟尼切夫的家屬為事件表示深切哀悼，並提到普京和濟尼切夫一起共事多年，這是一個巨大的損失。

55歲的濟尼切夫1987年起任職國安部門，曾經是普京的保鑣及私人助理。2014年開始擔任聯邦安全局反恐處副處長，兩年後擔任聯邦安全局副局長。一度短暫任職加里寧格勒州署理州長，2018年起主管緊急情況部。