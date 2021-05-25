捱告｜30年前唱片封面裸嬰追美金泳照成經典 樂隊Nirvana遭事主告性剝削索償

美國搖滾樂隊Nirvana的1991年專輯《Nevermind》封面，一名男嬰沒有穿衣服在水中追著一張美金成為經典，但事隔30年，Nirvana和其已故主音Kurt Cobain的財產管理人遭已長大的男嬰、30歲的Spencer Elden入稟洛杉磯聯邦法院索償。入稟狀指，樂隊成員、唱片公司和創作人員「販賣」他的肖像牟利，並令他蒙受損害，且會持續一生。Elder指，他的身份和名字永遠與這個他年幼時遭性剝削的商品連在一起，該專輯從他嬰兒時期至今在全球發行和售賣。

Elden表示，被告沒有採取合理措施保護他，防範他遭廣泛性剝削和肖像遭販賣。他又指，其父母從未以書面同意發放照片，也無收取報酬。該唱片封面照1990年在一個室內泳池拍攝，Elden當時4個月大，Kurt Cobain選中它作為封面。八卦網站TMZ稱，根據法庭文件，Nirvana承諾會用圖案遮蓋照片中男嬰的生殖器官，惟唱片封面卻沒有這樣做。Elden向訴訟中17名被告，各索償15萬美元(約117萬港元)，據悉該唱片售出逾3,000萬張。