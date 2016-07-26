捷克商會：台灣吳釗燮下周訪問布拉格

捷克台灣商會表示，台灣的外交部長吳釗燮將在下周到布拉格訪問。

捷克台灣商會(Czech Taiwanese Business Chamber)周二(19日)表示，台灣一個經貿投資考察團將在本周六(23日)起訪問捷克4日，討論高科技合作。吳釗燮則將在本月27日到布拉格訪問。

台灣的外交部上月曾指，這個經貿投資考察團將由龔明鑫率領，約65人組成，除了訪問捷克亦會前往斯洛伐克及立陶宛，以感謝這3個國家向台灣捐贈新冠肺炎疫苗。

料台訪捷引起北京強烈反應

有關訪問，與捷克總統齊曼推動的親中外交政策背道而馳。《路透社》報道指，今次訪問預料將引起北京強烈反應。

捷克參議院議長維斯特奇爾(Milos Vystrcil)去年8月30日率領約90人訪問團抵台訪問6天；布拉格市長赫日布(Zdenek Hrib)亦於一年半內第二度到台灣訪問，表明拒絕接受「一個中國」的立場，2019年中止與北京的姊妹市關係，改與台北市締結為姊妹市。中國外長王毅曾揚言捷克要「付出沉重代價」。

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