Am730
Am730
Am730
Am730
News
捷克商會：台灣吳釗燮下周訪問布拉格
4 小時前
#Hashtags
捷克台灣中國訪問路透社捷克台灣商會
捷克商會：台灣吳釗燮下周訪問布拉格
news-images
捷克商會：台灣吳釗燮下周訪問布拉格。(資料圖片)

捷克台灣商會表示，台灣的外交部長吳釗燮將在下周到布拉格訪問。

捷克台灣商會(Czech Taiwanese Business Chamber)周二(19日)表示，台灣一個經貿投資考察團將在本周六(23日)起訪問捷克4日，討論高科技合作。吳釗燮則將在本月27日到布拉格訪問。

台灣的外交部上月曾指，這個經貿投資考察團將由龔明鑫率領，約65人組成，除了訪問捷克亦會前往斯洛伐克及立陶宛，以感謝這3個國家向台灣捐贈新冠肺炎疫苗。

news-images
路透社料台訪捷引起北京強烈反應。(Reuters)

料台訪捷引起北京強烈反應

有關訪問，與捷克總統齊曼推動的親中外交政策背道而馳。《路透社》報道指，今次訪問預料將引起北京強烈反應。

捷克參議院議長維斯特奇爾(Milos Vystrcil)去年8月30日率領約90人訪問團抵台訪問6天；布拉格市長赫日布(Zdenek Hrib)亦於一年半內第二度到台灣訪問，表明拒絕接受「一個中國」的立場，2019年中止與北京的姊妹市關係，改與台北市締結為姊妹市。中國外長王毅曾揚言捷克要「付出沉重代價」。

相關新聞：

新冠疫苗｜捷克將捐台灣3萬劑疫苗

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/捷克商會：台灣吳釗燮下周訪問布拉格-289423
#Hashtags
捷克台灣中國訪問路透社捷克台灣商會
Am730

新冠肺炎｜港增4宗打齊針輸入　3名外傭檢疫期間確診

新冠疫苗｜崔俊明料復必泰同須打第三針　科興不止高危群組要補打

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎｜港增4宗打齊針輸入　3名外傭檢疫期間確診
Am730
Am730
新冠疫苗｜崔俊明料復必泰同須打第三針　科興不止高危群組要補打
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多