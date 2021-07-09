掃黃行動｜警破灣仔銅鑼灣16個賣淫場所 拘68人(有片)

警方根據情報，上星期五(9日)於銅鑼灣及灣仔區展開「驅霆行動」，成功搗破區內16間樓上賣淫場所，拘捕65女3男，年齡介乎19至61歲，包括3個賣淫集團的4名主腦，6名骨幹成員，及58名性工作者，相信成功瓦解3個賣淫集團。警方行動中檢獲超過50萬元港幣及外幣，相信是賣淫所得的收入。

灣仔警區總督察及署理行動主任何兆東表示，不法份子趁租金低迷，以月租少於1萬元，在銅鑼灣及灣仔一帶租用低設防式的商住大廈，在樓上開設無牌按摩場所賣淫。場所管理人利用加密社交應用程式，刊登賣淫廣告和招募性工作者，包括新移民及非法入境者，部分性工作者是來自內地或越南的非法入境者，偷渡抵港後有車接送至特定地點，相信涉案場所運作約半年至1年。而疑犯為逃避警方執法，單位沒有擺放明顯門牌和廣告牌，並在單位外圍設置閉路電視。被捕人士分別被控依靠他人賣淫維生及經營賣淫場所等罪行。

警方又表示，目前並沒有證據顯示，案件與早前警隊國安處長蔡展鵬涉光顧灣仔無牌按摩院有關，而有關案件正進入司法程序，不會透露任何細節。