掌握數據｜醫管局HA Go新功能 助病人管理健康

長期病和部分長者，要長期及定時注意血壓和血糖變化，而要紙本記錄或「不合時宜」。為了鼓勵病人更妥善關顧自身健康，醫院管理局在流動應用程式「HA Go」推出新功能「我的健康」，方便市民記錄個人健康紀錄、接收健康資訊及瀏覽個人醫療檔案。

「我的健康」分為自我管理、我的資訊、我的紀錄。用戶可以在自我管理的部分輸入健康量度數據，現階段可輸入9個項目，包括血壓、血糖等。累積一定數據後，會以圖表方式顯示，用戶可根據數據走勢作生活調整，例如作息時間，並再到公立醫院覆診時向醫生展示圖表，醫生根據紀錄調整用藥量。

醫護人員亦可透過「我的資訊」發放與病人相關疾病的健康資訊，代替現有紙本小冊子，並會發布相關影片及動畫，用戶可隨時閱讀相關資訊；並會按病人的臨床需要，透過「查閱護理資訊」向病人提供相關護理資訊。

病人的個人醫療檔案亦會上載至「我的紀錄」，現階段可瀏覽病人出院資訊摘要、檢驗備忘表、藥物紀錄及轉介信，紀錄以住院、急症室及門診分類，方便用戶閱覽相關紀錄。

醫管局總行政經理(醫療信息)彭育華(圖左)透露，「我的健康」未來會推出更多量度項目，其中適用於腎病病人的特定功能，正就版面設計，自助記錄的功能將於明年第一季推出；同時正研究在量度項目上與流動電話的平台連結，將手機紀錄的健康量度匯入我的健康，如血糖，亦會研究載入化驗項目及影像診斷結果。

為了令病人的就診過程更便利，HA Go的「登記繳費」功能現已於22間公立醫院推出；病人亦可以透過「查閱候診情況」和「查閱取藥輪候情況」得知輪候就診和取藥時間，方便彈性分配時間。

HA Go接受醫管局、曾在醫管局轄下醫院或診所登記，持香港身份證的18歲或以上市民成為會員，會員亦備有照顧者功能，讓家人透過該App了解用戶的身體狀況。至於未成年子女如何使用功能，家長可為他們登記，但現時只能閱覽覆診日期和查閱帳單，成年後的帳戶安排則有待再研究。

掌握數據｜醫管局HA Go新功能 助病人管理健康