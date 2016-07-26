採購1000萬劑BioNTech疫苗 台積電鴻海與上海復星簽約

台灣新冠肺炎疫情持續平穩，昨新增28本土確診、4死。民間疫苗採購有新進展，BioNTech大中華區總代理上海復星醫藥集團昨晚發公告，宣布已分別與台積電、鴻海、鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會，以及受3者委託、有進口疫苗資格的裕利醫藥，簽訂銷售協議，上海復星將向買方銷售總共1,000萬劑BioNTech新冠疫苗(圖)，再由買方捐贈予台灣地區疾管機構用於當地接種。

公告提到，「本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足」，又指疫苗的供應進度受疫苗生產及/或供應鏈能力等因素影響，尚存在不確定性。有台灣傳媒指，今次交易價格與香港一樣，每劑30美元，從德國直送台灣，再由鴻海、台積電貼上重新製作的標籤，不會有「復必泰」字樣。

另一邊廂，大陸前日新增24確診，本土佔12宗，均在雲南瑞麗發現；新增無症狀感染17宗，本土佔1宗，來自陝西。患者原在東莞打工，本月2日從廣州搭機回陝西。