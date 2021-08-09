接投訴消費券購物退款僅退現金券 消委會斥等同強迫回頭消費

首批2,000元電子消費券於8月1日派發，消委會截至上周五(6日)已收到102宗相關投訴，總幹事黃鳳嫺(圓圖)表示，早前接到有消費者投訴，指退貨時百貨公司拒絕退還消費券，僅退回該百貨公司的現金券。她形容安排不合理，認為某程度上是損害消費者權益，呼籲商戶檢視使用消費券購物的退貨退款安排是否對消費者公平。

政府回應表示，若透過支付寶、Tap&Go或WeChat Pay交易後，買賣雙方同意退款，有關款項是會退回消費者的消費券帳戶，至於使用八達通的退款安排，會由商戶及消費者協商決定。

用消費券未能享原有折扣

黃鳳嫺透露，有市民在一百貨公司用消費券透過支付寶購買500元廚具，付款後才知未能享該公司折扣優惠，市民要求退貨及退款，但只獲退回該百貨公司同等價值的現金券，而非退回至消費券戶口。她形容安排等於強迫消費者要重返該百貨公司消費，「平常購物用信用卡或現金，都是退回給客人或者信用卡戶口，因為係你嘅錢，鍾意點用就點用，但點解電子消費券就要變咗百貨公司的優惠券，即是那些錢一定要喺你(該公司)嗰到花，對消費者嚟講是不公平的做法。如果很多商戶都咁做，某程度上是損害了消費者的權益。」強調消委會將跟進個案，與百貨公司調停。

另一個投訴人，指在一間知名商戶購買電器，但對方表示，用消費券需透過商戶的客戶服務中心部門購買。投訴人致電中心，對方又要求他到門市處理，到門市後，又要他致電中心。投訴人來回6次，才成功在門市購買電器，商戶更表明用消費券購物不設退款。她認為，若因為商戶內部協調不周，為消費者增添麻煩，商戶應檢討。

消委會接到的102宗投訴中，部分投訴涉多個問題。投訴中，84宗與商戶優惠、禮券及未能交易有關；49宗與電子支付平台技術及客戶服務相關，亦有商戶不肯退款或退款有問題等。