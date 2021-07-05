控方反對楊明推翻認罪決定 不小心駕駛案押8月底續審社續准保釋

原名林明樂的藝人楊明，去年8月駕車在山頂馬己仙峽道撞壆失事，撞毀80年歷史石牆，被警方控告「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」。案件今日在東區裁判法院覆核聆訊，押後至8月31日續審，楊明以原先的保釋條件繼續保釋。

楊明庭上否認拒絕提供血液樣本罪名，只承認其餘兩項控罪。今年4月續審時，楊明一度被判還柙，其代表律師清洪團隊最後向法庭提出，承認辯方向被告提供錯誤訊息，令被告誤以為不會因不小心駕駛控罪接受任何監禁式刑罰，因而推翻之前2項已承認的控罪，同時表明不再代表被告答辯。裁判官批准，而案件將安排於5月11及12日重新審理，結果楊明毋須還柙上囚車，准以保釋即時離開法庭。

控方反對楊明推翻認罪申請 法庭批准申請亦錯

主控官萬德豪指，控方反對上次代表楊明的律師推翻認罪的申請，亦認為法庭批准申請是錯誤的，重申答辯是嚴肅程序，法庭甚少准許被告更改是否認罪，又強調不會撤回覆核申請，因為相關法律程序已啟動，被告本身亦不應改變認罪答辯。楊明今天改聘辯方資深大律師許紹鼎代表，建議控方撤回申請，否則裁判官需要考慮如何折衷處理，包括裁定推翻認罪是否正確等。

控辯雙方就多個法律觀點，辯論接近2個半小時。最終裁判官要求控辯雙方，就「自我醉酒」能否成為抗辯理由進行法律研究。