推廣保育 中環街市活化今試業 老字號店舖進駐推廣文化

有80年歷史的三級歷史建築中環街市於2017年起由市區重建局進行活化，經過3年復修和保育，項目完成首階段工程，今日(23日)開放及試業。重新開放的中環街市，不再「賣菜賣肉」，而是推廣保育、文化和教育場地，如現時舊米行買少見少，札根香港70年的金源米業將於地面層設概念店，細緻地展示舊米行特色，讓年輕人了解香港過去的文化。



耗資超過5億元活化的中環街市，總樓面面積約12萬方呎，可供出租面積約5.6萬方呎，由100多間商舖承租，首階段舖位出租率已達八成，場內部分店舖作最後準備階段「衝刺」，包括貨品上架等。當中金源米業將於場內設舊米行概念店，細緻呈現五、六十年代舊米行特色，大至米缸，細至帳單等也會一一陳示，讓市民懷緬昔日情懷，延續人情味，同時讓年輕人了解過去的文化。概念店正在準備階段，金源米業國際有限公司總經理屈錦昌指，店內不會進行商業買賣，只供參觀和「打卡」用。

為協助初創公司，街市引入Plug-To-Operate (POS) 概念為商戶提供基本裝修及傢俬，降低他們的開業成本。初創烘焙咖啡店Chart Coffee在中環街市成立第一間實體店，共同創辦人兼首席咖啡師鍾煜培指，POS為初創企業帶來方便，讓他們更容易實踐創業理念。

街市內保留了五大特徵元素，包括外牆參考落成初期使用的米白顏色，重塑歷史原貌；中庭的開放式設計，並加設休憩設施、大型投影與音響設備，讓市民在這空間休息、進行街頭表演及大型活動；地下層重現昔日傳統「上海批盪」工藝方式鋪設的飾面，同時塑造半開放式社區表演空間；保留6種共13個不同類型的街市攤檔的「原貌」；街市大樓約六成承重結構成功鞏固及修復，重新呈現柱網風格結構，讓自然光從外圍及面向中庭牆身的窗戶透入室內。

市建局 ︰

不以獲取最大盈利為營運原則

市區重建局總監(規劃及設計)區俊豪指，中環街市活化項目不以消費作主導及不以獲取最大盈利為營運原則，希望提供多元化用途讓市民享用街市內的優質設施，同時達至「新舊分明」，保育具價值的元素，並活化舊建築為公眾提供期望的用途。此外，中上環區內有不少活化歷史建築，包括前中區警署的法定古蹟「大館」、三級歷史建築PMQ元創方，中環街市的加盟可與前者形成「文化三角」，引領公眾更深入和全面理解中環的發展和文化。

藉活化中環街市，希望體現「親」、「動」、「融」三大元素，華懋早前已獲批10年的營運權，集團中環街市項目總監苗汝菁指，透過保留舊有文化元素讓市民感到親切，未來5年擬舉辦250項不同類型活動為這棟歷史建築注入新活力，及引進本地初創品牌和保留傳統老店體現新舊文化融合。



第二階段活化明年第二季開放

試業期間，市建局與香港科技園及數碼港合作舉行首個STEAM工作坊，秉承「創新」概念推動科學、科技、工程、藝術和數學教育，現已開放網上預約登記。中環街市試業首天開放時間為中午12時半至晚上10時；平日地面層至2樓營業空間朝10時晚10，中庭休憩空間由朝8晚10，2樓行人通道及公共洗手間則24小時開放。中環街市正進行第二階段活化工程，最快明年第二季開放。