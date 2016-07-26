推消費獎賞計劃 中西區商會送2千萬優惠

首期消費券周日發放，各個商場、商戶均欲爭取該110億元款項變成自己生意額，推出不同優惠。「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會昨推出歷來區內最大規模消費獎賞計劃，將送出總值逾2千萬元優惠和獎賞，計劃由本月至明年1月舉行，為期6個月。



「中西區商戶優惠及獎賞」計劃已有逾500家區內商戶參與，提供購物及餐飲優惠予全港市民。市民須在大會網站登記姓名及電話，消費時亦要出示相關登記。已知的優惠包括飲食集團推出半價抗疫健康菜譜；中藥零售連鎖店百成堂提供「買二送一」優惠；區內超市「通泰」推正價貨品九五折，期間有機會增加優惠額。



計劃亦推出抽獎活動鼓勵市民接種疫苗，每月舉辦抽獎一次，每次8名得獎者各得一兩足金，於1月的最後抽獎僅一名得獎者，獨得八両足金。參加者須年滿18歲港人，在港接種至少一劑疫苗，並必須在中西區內居住或工作，完成網上登記。得獎者須提供中西區居住或工作證明。



計劃另設其他活動，包括「開心假日行人坊」、多項文娛康樂活動及地區送暖行動，詳情︰ www.cwd-rewards.hk。