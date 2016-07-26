提醒鄰居戴口罩 台北婦被斬兼挖眼

台灣再有民眾因勸他人戴口罩而遭挖眼！當地傳媒報道，台北市一名56歲姓王婦人上周五在所住大廈搭電梯落樓期間，見同電梯的32歲姓陳女子無戴口罩，便好意出言提醒。陳女最初無任何反應，但當電梯落到地面，陳女就突然發狂，從手袋拿出一把𠝹刀，亂斬王婦頭、頸、四肢，甚至用手抓王婦的臉疑欲挖眼，口中不斷大叫「妳會後悔」、「要妳去死」。王婦呼救並奮力反抗，大廈管理員見狀急忙報警，警方到場將陳女制服並拘捕。

行兇者即日保釋回家 嚇到事主上網求助

然而，王婦昨在Facebook專頁「爆料公社」發文求助，指陳女雖然被以涉嫌殺人未遂罪移送地方檢察署，但卻獲准保釋回家，「殺我嫌犯移送地檢署當天就交保了！記者朋友剛告訴我的……怎麼辦？嫌犯就住樓下！」王婦又表示，雖然住同一大廈，但與陳女互不相識，更別說有恩怨。

警方強調有加強涉事大廈巡邏密度

台媒今日引述警方指出，陳女並無精神相關病史，是否只因被勸戴口罩就傷人，或另有動機，有待調查釐清。報道還透露，陳女向警方供稱當時「不知道為甚麼」，聽到被要求戴口罩就拿出𠝹刀追斬對方，又聲稱雙方曾結怨，但說不出結怨原因，經檢方複訊後獲准以1萬元(新台幣，下同)保釋。不過，陳女籌不出1萬元，且身上只有2,000元，最終保釋金降為2,000元。

行兇者今日被強制送院

報道又引述警方強調，雖然陳女已保釋回家，但警方亦已加強涉事大廈巡邏密度，並與管理員建立專屬聯絡渠道，社會局、衛生局等相關單位人員則在今早決定將陳女強制送院，陳女目前已被送入醫院。

屏東便利店職員勸客戴口罩遭挖眼

屏東一名姓潘便利店女職員上月26日因提醒一名姓楊男子戴好口罩，遭楊男強行挖眼，導致雙眼眼結膜嚴重撕裂，視神經受損，顱骨、鼻骨骨裂及骨折。經過兩次手術後，潘女暫時保住視力，並於上周四出院。