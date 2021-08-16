提防受騙 逾30人疑墮傳銷騙局涉660萬元 誘女碩士成情侶購44萬元貨品

傳銷公司騙財手法層出不窮，民主黨財經政策副發言人袁海文昨指，近日接到逾30名市民求助，稱被懷疑騙徒以投資做生意為理由，或發展成情侶作情感勒索，誘使購買一間傳銷公司貨品以「加盟」公司，更遊說苦主借貸購入大額貨物，最終無所回報，總損失金額逾660萬元，單一最高受騙款額逾60萬，有碩士畢業的女受害者損失約44萬，並因此承受債務壓力。



年約30多歲女碩士苦主B小姐，2018年透過交友程式認識到懷疑騙徒S先生，他暗示想與B小姐發展成情侶關係，以賺錢不多「工作太忙難照顧小朋友」、「唔想你咁辛苦」等理由，說服她注資購買一間傳銷公司的產品作投資「加盟」，之後又誘使她向財務公司借貸購入更多貨品。目前B小姐須每月還款約1.6萬元，需長達4至5年才能清還有關債務。



另一苦主A先生年約30歲，去年受疫情影響被要求放無薪假，前景未明下同在交友程式認識到「朋友」，對方同樣介紹他到該傳銷公司接受課程，及認識其他「獨立經銷商」，當日成功說服A先生花逾5千元加盟。懷疑騙徒之後再用「沒有人用自己錢做生意」、「做生意才是出路」等理由，說服他向財務公司借貸近40萬元購買傳銷公司貨物。



涉事傳銷公司於旺角、沙田石門均有辦公室，疑似層壓推銷方式營運，新加盟的成員須不斷注資購買奶粉、紅酒、保健品、香薰、護膚品等產品「開單」以爭取「升級」，又在訓練課程中不斷遊說指借貸做生意很正常，誘使加盟成員向財務公司借貸並注資購買公司的產品。袁海文(圖右二)指，求助的苦主中有數名已報警，部分已落口供。他呼籲警方盡快調查，又呼籲市民慎防受騙。