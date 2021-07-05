提防隱患｜籲企業關注網絡安全 生產力局︰損失或達百倍

疫情新常態加速企業或教學數碼化，生產力促進局公布最新「HKT香港企業網絡保安準備指數2021」，今年綜合企業網絡保安準備指數為49.6，較去年同類調查微升2.7點。不過礙於成本或資源等問題，大部分行業仍處具「基本措施」階段，該局冀更多企業認識網絡託管服務(MSS)作為快捷、有效的解決方案。生產力局指，隨企業營運更趨數碼化，若忽略網絡安全，損失或達百倍。



中小企網絡保安準備指數也由從42.7上升至47.6，反映本港企業尤其中小企，在日漸數碼化營商環境下較注重網絡保安問題，按行業分類，金融服務業得62.9點，續成綜合網絡保安準備指數中得分最高，眾行業中唯一達「具管理能力」級別。其他行業得分42點至52.3點，錄得按年上升，當中專業服務行業升幅最多，不過得分範圍僅屬「基本措施」級別內。最低分數為零售及旅遊業。

生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文表示，在新冠疫情下，大大加速了香港企業數碼化轉型步伐，重塑港人工作模式及網絡使用習慣，隨著混合工作場所模式、網上商店、網上業務流程和協作盛行，網絡安全更不容忽視。他指出，據2018年統計，因網絡安全造成實際和潛在損失可達30萬元，但採取網絡安全措施成本可能只是3,000元，認為忽略網絡安全造成100倍損失並不值得，加上零售和旅遊也更多需要網上銷售，期望業界知道風險投入資源改善。

提防隱患｜籲企業關注網絡安全 生產力局︰損失或達百倍