提防電騙｜涉做「解款賊」收款匯內地 外傭被捕兩長者失21萬

電騙案騙徒改變策略，過往扮演受害人的親人需要應急錢，改為偽裝成認識的朋友、上司或老師等任何人，並首次發現有犯罪團夥招攬外傭做「解款賊」。而警方上月接獲兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒訛稱受害人兒子醉酒鬧事要現金擔保，兩名長者失款21萬元，一名52歲印傭涉做「解款賊」，因以欺騙手段取得財產罪被補。

扮老師稱召妓要擔保 12歲童失款

東九龍總區重案組總督察莫子威稱，「猜猜我是誰」的電騙案有改變，過往騙徒假扮受害人要應急錢的親友，最近發現他們會隨機「白撞」受害人認識的人，例如有受害人收到對方來電生疑，騙徒反稱「我係邊個？我係你老細呀！」結果受害人竟受騙失款。更有一名12歲小朋友在家中收到電話，對方訛稱為其教師，因召妓被捕，需要金錢擔保，小朋友誤信而受騙。據了解，該小朋友最後擅取父母的金錢交予騙徒，失款數萬元。

莫子威稱，以往騙徒指示受害人親身到找換店匯款至指定內地戶口，最近騙徒招攬外傭做「解款賊」，接收了受害人款項後再匯款至內地。他解釋，找換店職員會詢問長者為何會匯巨款到內地，或因而揭發案件。

兒子醉酒鬧市要擔保

警方前日拘捕一名52歲涉做「解款賊」印傭，最少涉及兩名女長者受害人，分別76及81歲。其中一宗案件，居堅尼地城龍華街的長者9月6日來電，對方指其兒子醉酒鬧事被捕需要現金擔保。受害人依從指示先後兩次到九龍城寨公園，將合共11萬元現金交予一名陌生女子。直至受害人於9月22日見到兒子，始發現受騙，遂報警求助。

第二名受害人則在9月9月在坪石邨的寓所收到來電，對方訛稱是受害人的兒子，同因醉酒鬧事被捕，需要10萬元現金擔保。受害人按指示到九龍寨城公園將10萬元現金交予一名不知名女子。直到9月23日，受害人見到兒子後，才知被騙，於是報警求助。東九龍總區重案組接手調查，經過調查及分析後，發現收取騙款的女子將款項透過找換店匯往內地戶口，相信她是「解款賊」。

涉案印傭前日在黃大仙被捕，在香港工作20年，過往沒有案底，探員起回她犯案時所穿衣飾及匯款單據，初步調查發現，涉案女士疑為數千元酬勞犯事。今次亦是警方首次發現有電騙團夥招攬非華裔人士作為其接贓賊，並會調查犯罪集團透過甚麼途徑接涉事人。

電騙案受影響群組多為60歲以上長者，莫子威稱為人子女多致電父母，使用問候語或共通語言，讓父母易於識別來電人身份；就有外傭涉案被捕，亦呼籲外傭僱主或中介公司向外傭傳達訊息，切勿以身試法。

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