提防魔鬼細節 Staycation景觀遜預期 寵物住宿愛狗不愛貓

疫情冰封跨境旅遊，「宅度假」(Staycation)成港人「解渴」之選，消委會亦隨之收到不同投訴，包括房間官網展示的海景變成商廈樓景、寵物度假卻「認狗唔認貓」、標示住宿方案不清晰等。要提防「魔鬼在細節中」，消委會建議市民，確認訂單前必須想清楚和查詢細節，仔細核對免生爭拗，保留訂單憑據，倘若實際住宿情況與訂單不符，可向酒店反映。



Staycation去年登場，酒店推出五花八門優惠及特色住宿計劃，不過就隨之衍生相關消費投訴，消委會去年接獲16宗，今年首5個月已接獲10宗。其中有投訴指房景不似預期，投訴人陳小姐經再三確認房間資料及景觀，以2,838元訂高級海景頂層套房慶祝紀念日，入住卻發現全海景被兩棟大廈遮擋，而拍攝宣傳照的房間有其他客人入住，酒店未能安排換房。陳小姐質疑圖片未有註明只供參考，大為失望。經消委會調停後，酒店安排向陳小姐退回一半訂房費用。

另有以「寵物友善」作招徠的酒店，原來「愛狗不愛貓」。投訴人張太以1,299元預訂住宿，冀帶同愛貓與家人共度時光，惟辦理入住手續時，職員表示酒店只做「Dogcation」(狗狗度假)，只接待寵物犬，不接待寵物貓。張太稱預訂時不知道該酒店不允許貓隻入住，經斡旋才能辦理入住手續，翌日卻發現被徵收500元雜費。她向職員查詢，職員指因張太攜貓入住，須徵收額外清潔費。張太認為等同罰款，對酒店處理手法大感失望，要求消委會協助促請酒店退款。不過，酒店表示，已明確向張太提醒只允許寵物犬入住，但張太堅持，因此按寵物入住相關條款，按情況向投訴人徵收額外清潔費。

另一投訴人李先生指旅行網站預訂標題欠清晰，同一標題以斜棟(/)符號標示1,400元的高層海景及悠閒住宿兩個優惠，即「高層海景/悠閒住宿優惠送1,400元餐飲優惠」，但原來「/」符號前的「高層海景」不設餐飲優惠，「悠閒住宿」才有優惠，他認為該網站把兩個不同住宿方案放在同一標題易令人混淆，雖無意追討損失，但向消委會要求代為反映不滿，消委會建議該網站改善免生誤會。



緊記保留所有單據

消委會指，酒店在網站或旅行網站提供的資料，有責任提供清晰及準確房間資訊，若景觀或房間圖片僅屬參考性質，應在當眼處加以備註，而部分酒店近年才發展成寵物酒店，或有更嚴謹入住條款，消費者若攜同犬隻以外寵物亦應先查詢。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，不論經酒店或旅遊網站預訂，消費者應細心留意資料，有疑問盡快查詢及處理，並保留所有單據。

因應疫情未完全止息，消委會亦向36間有提供Staycation服務的酒店作問卷調查，查詢一旦發現酒店曾有確診者入住，如何向住客提供相關資訊及在餐飲娛樂設施上的應變安排。不過，會方僅獲7間酒店回覆，對此感遺憾。會方亦委派職員向12間拒絕參與調查的酒店作電話查詢，綜合得出19間酒店調查結果，發現4間酒店表明不會主動通知預訂入住顧客，1間未確定會否直接通知，14間雖稱會盡快通知，但其中3間通知方法待定，另有5間表示會以電郵通知。有12間，即逾六成酒店，表示不負責通知經第三方旅遊網站預訂住宿的賓客，儘管疫情肆虐一年半，不少酒店也未確切對有確診者使用過的設施或服務作相應安排。總幹事黃鳳嫺表示，通報疫情是消費者基本知情權，假如因疫情酒店須關閉自助餐、美容、按摩等服務，消費者可能「諗住嘆世界，點知嚟到乜都無，可能會唔想住，要求退款或延期」，不通知消費者是對他們不公平。



第二輪「賞你遊香港」行程出爐

另外，愛旅行人士要注意！旅發局「賞你遊香港」第二批約60個行程出爐，今起可直接向相關旅行社報名，局方指，行程繼續有多元化主題及體驗，部分加入學習元素，例如夜觀星象、印度舞蹈、造紙、打保齡球等，亦有安排參觀歷史遺跡、漁村文化，甚至了解網紅直播等。市民憑800元消費收據可換取一個名額。