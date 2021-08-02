提高警覺 兒童斜頸或患 AARD OAARD 延醫令神經損傷可致命

兒童頸部突然「側埋一邊」，或被誤會「瞓捩頸」，不過亦有可能患上罕見的「寰樞椎旋轉脫位」(AARD)，若錯誤治療會導致更嚴重的頸椎及顱骨(枕骨)關節連帶脫位，致「枕骨寰樞椎旋轉脫位」(OAARD)特殊小兒頸椎病。若未獲適當的治療，可致頸部及面部畸形、頭頸活動幅度永久減少，甚至出現致命的神經損傷。



AARD屬兒童脊柱畸形，即頸部第一和第二椎骨之間異常旋轉脫位，七成患者為12歲或以下兒童，他們會出現頸痛、頸部或頭部傾側、頸部肌肉疼痛或抽筋等徵狀。四分一患者不能確定病因，其餘則因為上呼吸道感染、曾接受頭頸外科治療、輕微創傷、類風濕病和自體免疫系統問題等。



初患可食藥 嚴重要做手術

醫管局過去一年共接獲逾十宗AARD個案，當中近七成病人因延醫惡化成OAARD。香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍指，AARD患者若能及早診斷，一般可透過消炎藥物、使用下巴牽引等非侵入式方法治理。但延誤診斷，甚至發展成OAARD，後果相當嚴重，或須將金屬針插入顱骨做「Halo重力牽引治療」，更須長期住院並承擔頸椎神經受損的風險；最嚴重患者則須接受顱骨與頸椎融合手術。若頸椎在未復位之前遇到意外碰撞更可能有生命危險。



有復發機會

今年13歲的Natalie是經歷最長治療時間的OAARD患者，歷時10個月。她在2018年因感冒後出現頸部歪斜，先到普通診所及私家醫院求醫，最後經轉介接受港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床團隊治療；該學系系主任兼講座教授張文智指，Natalie最初屬AARD個案，只需接受10日外置頸部支架治療，但2個月後復發，病情更惡化致OAARD，最後須接受顱骨與頸椎融合手術，幸現已痊愈。

張文智坦言，這種頸椎病無法預防，當兒童出現頸痛、斜頸或「瞓捩頸」時，家長和主診醫生須提高警覺。