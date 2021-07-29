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提高警覺 加密貨幣騙案超去年全年 30歲商人買新代幣失1.24億元
18 分前
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加密貨幣網罪科Filecoin投資顧問比特幣網騙
提高警覺 加密貨幣騙案超去年全年 30歲商人買新代幣失1.24億元
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警方呼籲市民對聲稱內幕貼士、高回報的投資計劃持審慎態度。(何美澄攝)

近年加密貨幣價格不斷飆升，成投資者另一寵兒，相關騙案亦倍增。警方網絡安全及科技罪案調查科公布最新數字，今年上半年有關加密貨幣的騙案已錄得496宗，超出去年全年的總數(494宗)，亦較去年同期增逾一倍；總損失金額較去年全年(1.14億元)增近一倍、較去年同期更急增近5倍至2.14億元，當中有受害人損失1.24億元，年齡最小的受害人更年僅14歲，被騙近50萬元。

在上半年錄得的相關騙案中，214宗屬社交媒體騙案，其次為投資騙案(193宗)，另有46宗網購騙案及43宗其他類型。網罪科網絡安全組警司范俊業指，最近涉及首次代幣發行(ICO)的騙案似有增加跡象，騙徒遊說受害人以主流代幣交換新發行的代幣，卻因新代幣不獲市場承接而價格大幅下跌，受害人最終不能兌換成其他加密貨幣或套現，甚至有部分新的加密貨幣其實並不存在。

投資騙案類的總損失金額最大。一名30歲商人年初在朋友介紹下認識3名自稱投資顧問人士，該3名投資顧問向受害人介紹名為「Filecoin」(文件幣)的新代幣，並訛稱「一定賺大錢」，受害人在2至4月先後2次向騙徒匯款1.24億元，至6月才發現新代幣的價格大跌逾一半，欲向騙徒要求套現時，騙徒已失蹤。


最年輕受害人僅14歲
投資加密貨幣亦非成年人「專利」，有年僅14歲的中學生，今年3月於網上發現有人高價收購香港的舊版鈔票，他聯絡對方時，對方聲稱願意以19萬元收購其舊鈔，但要受害人先支付行政費，行政費更需以Bitcoin(比特幣)支付；該名中學生不虞有詐，先後12次合共以49.7萬元購入Bitcoin(比特幣)，並匯入騙徒的電子錢包，騙徒收款後即失聯。
至於涉社交媒體騙案，騙徒與受害人先建立網上情人關係，之後引誘對方投資，誘使其登入假網頁或假手機應用程式，這些平台會顯示出受害人的投資有回報，但實際上受害人最終不能套現，及至與騙徒失聯後，受害人始懷疑受騙，蒙受巨大損失。


七成人不知悉投資風險
網罪科今年7月以街頭問卷形式調查441人，近半受訪者自認「一定認識」或「深入認識」加密貨幣，但有關加密貨幣購買及獲取途徑、會招至損失的情況、監管法例及風險的5條選擇題，沒有一人能全數答對，當中近七成人不知道投資加密貨幣的風險包括價格波幅大、沒有內在價值及非所有相關買賣活動均受規管。

另有近兩成人表示有興趣嘗試投資加密貨幣，但當中六成六人自評未充分了解投資加密貨幣的風險，三成半人坦言對加密貨幣「完全不認識」或「不太認識」。


匿名交易難以追查
網罪科網絡安全組總督察葉卓譽(上圖左一)指，現時發行新代幣基本上是零成本，15分鐘已經可以生產，加上虛擬貨幣的交易連買家賣家的IP地址及姓名均不會記錄，匿名性很高，發生騙案後，亦令警方難以追查，籲市民對聲稱內幕貼士、高回報的投資計劃持審慎態度。

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范俊業指，最近涉及首次代幣發行(ICO)的騙案有增加跡象。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/提高警覺-加密貨幣騙案超去年全年-30歲商人買新代幣失1-24億元-278388
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