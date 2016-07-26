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揚州商丘續有本土個案 內地再增53新冠病例
7 小時前
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新冠肺炎新冠疫情江蘇揚州河南商丘瞞報隱瞞擴散
揚州商丘續有本土個案 內地再增53新冠病例
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揚州的「獵鷹號」硬氣膜實驗室每日可檢測150萬個樣本。(新華社)
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商丘有人自購30部冷風機贈檢測站人員。(互聯網)

內地新冠疫情繼續緩慢下滑，前日共新增53宗個案，其中24宗屬於本地感染，絕大部分來自江蘇揚州及河南商丘。至於台灣，同日共新增9宗病例，僅兩宗屬本土個案，兩名分別在台北市及新北市的患者，均為無症狀感染，當局正追查源頭。
 

揚州的新冠肺炎個案，終於在本月5日的高峰、單日58宗病例，回落至周日的18宗個案，而且17人是在集中隔離時發現，另一個則在居家隔離時確診。副總理孫春蘭前日在揚州向當地醫護了解情況時，指要全力救治患者，防止院內感染。至於揚州市衛健委書記趙國祥等12官員，則因防控疫情不力被處分。

河南商丘虞城縣前日錄5個病例，商丘市政府指，由於當地一孕婦患者及其家人沒如實報告確診前行蹤，以致商丘疫情反彈，當局指會調查事件，惟內地不少網民斥虞城縣官員防控不力，令疫情擴散。


商人購冷風機助檢測人員降溫
另外，內地各處大規模全民檢測病毒，全副保護衣的工作人員在炎夏的露天檢測站當值，實在非常辛苦，商丘有飯店老闆上周自資買了30部冷風機，轉贈給這些工作人員，讓工作人員可以降降溫。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/揚州商丘續有本土個案-內地再增53新冠病例-280450
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