揚言曾「叮蛋1億次」男子微波爐煮蛋遭嚴重灼傷 網民驚訝「乜咁危險」

無論是原隻連殼，或者打蛋後原隻生蛋，都不應放進微波爐加熱，否則隨時會爆蛋灼傷。英國一名男子號稱曾「叮蛋1億次」，未料老貓燒鬚，被叮熱的水煮荷包蛋(poached egg、又稱水波蛋)炸傷臉部、胸膛及腹部，留下恐怖傷痕。

居於英國蘇格蘭珀斯市(Perth)、40歲的Gary McDougall，日前拍片問網民「你們有否試過用微波爐煮杯子水波蛋？」即是在杯子加入熱水，再打進生蛋，然後放進微波爐，把蛋煮熟。

微波爐叮蛋 用匙羹舀時突然「爆蛋」

McDougall說︰「我煮過1億次了，但昨晚卻出事了」。據稱他在本月4日，如常以此方法煮蛋，把蛋加熱40秒後，準備享用，但當他用匙羹舀出蛋時，半凝固的蛋突然爆開，像溶岩的蛋液飛濺至他的臉及身體。在旁的友人大驚，連忙送他往急症室。照片可見McDougall右眼被灼傷腫起，額頭、鼻子、胸口以至腹部都有傷痕。

他強調拍片並非想博同情或呃like，而是真心勸導網民，「要小心好嗎？別用微波爐煮水波蛋」。片段引發網民熱議，不少外國網民也曾有叮蛋及不知危險，而網上亦有人教人以「熱水加蛋」的方法叮蛋。有人稱「我也試過(用微波爐)煮蛋，發生跟你一樣的事，幸好我及時避開」、「噢不，我一直以來都這樣做」、「OMG，希望你的眼沒事。有誰會想過用微波爐弄水波蛋會如此危險」。

揚言曾「叮蛋1億次」男子微波爐煮蛋出事 臉胸腹嚴重灼傷