揭疫苗接種存漏洞 為方便落酒吧 已打兩針星洲男來港再打兩針

現時防疫限制下，市民如要光顧酒吧，就必須向店員出示本地新冠疫苗接種紀錄，惟本港電子針卡仍未涵蓋外地打針紀錄。有新加坡來港工作男子，為免逐次向店員解釋海外已「打齊針」的麻煩，遂在港打第三及四劑疫苗，事件揭露本港接種中心安排的漏洞。公務員事務局長聶德權指，現時醫護人員會詢問擬接種者以前曾否打針，但電腦系統就不會有相關紀錄，呼籲市民不要隱瞞海外接種紀錄。他又說，近期市民踴躍接種疫苗，當局會再審視社區疫苗接種中心未來的營運安排。

繼今年4月本港一名32歲男子先後打一劑科興和兩劑復必泰疫苗後，再有人「成功」在港接種多於兩劑疫苗。聶德權昨出席電台節目後，指任何人在港接種疫苗後，本港的中央系統均會留有紀錄，但在海外的接種紀錄則未必會有，接種中心的醫護人員會在打針前，詢問他們有否接種過新冠疫苗。他續說，接種多於兩劑疫苗的個人風險仍屬未知之數，呼籲市民遵從衛生當局和專家的建議只打兩劑，並要如實向醫護人員交代接種紀錄、切勿隱瞞。

《有線新聞》昨報道，一名在香港工作的30歲新加坡男子，4月和5月曾在當地接種兩針莫德納疫苗，其後於上月在觀塘曉光街體育館再先後打兩針復必泰疫苗，並在接種第四劑後始通知現場職員。他解釋，每次光顧酒吧都要向店員解釋一次在新加坡的接種紀錄，為擁有本港針卡遂寧願重新接種、合共打4針。他又描述打4針的感覺，指打首兩針時有少許發燒、頭暈及疲倦等副作用，而在港打第三針時，曾有少許火燒心的感覺，第四針卻完全沒有副作用。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，若海外人士在港多打疫苗，而醫護有跟足指引、程序及通報事件，責任就不在醫護身上，但促請當局考慮採取措施避免類似情況再發生，並呼籲港府盡快在電子針卡增加海外接種紀錄。

首針接種率至九月有望達七成

至於昨踏入第143日的新冠疫苗接種計劃，單日新增2.6萬人接種第一針，累計已有281.7萬人已打最少一劑，佔適齡人口41.4%。過去7日平均每日有3.2萬人接種第一針，聶德權指過去1個月的接種率持續增加、市民踴躍接種疫苗，推算之後每日如果維持約3萬人打首針，1個月就差不多有100萬人，首針接種率至9月就有望達致七成本地人口。

截至昨晚10時，29間社區疫苗接種中心當中，16間提供復必泰、1間提供科興疫苗的中心，在未來14日、即下月1日或之前已額滿，包括聖保祿醫院、曉光街體育館、港怡醫院及大埔墟體育館等。各中心原訂運作至9月底、最遲8月底要打第一針，聶德權指中心雖不能無限期開放，但留意到部分中心較多人預約，當局會審視未來兩周情況再決定營運安排。他又說，本港有約40萬劑復必泰疫苗存貨，正與藥廠商討其他已訂購疫苗的運送安排，至昨午衛生署公布新一批約86萬劑復必泰疫苗已運抵。

最新數據顯示，本港60歲或以上長者接種率約26.6%，聶德權指他們感染風險較高，為方便及鼓勵接種，正考慮為長者提供「即日籌」，但要平衡現有需求。他並透露，正研究容許已完成接種的香港居民，由本身禁止來港的極高風險地區返港，但一方面要做好外防輸入，另一邊廂又想海外港人能返港，他承認港府正處於兩難局面。

在美已打兩針老翁抵港確診

本港疫情方面，昨增兩宗輸入個案，包括一名從美國抵港的75歲老翁(#11958)，他4月30日和5月21日曾在當地接種兩劑復必泰疫苗，另一人則是由孟加拉來港的25歲女外傭(#11959)，是在機場搬運工日前修正為輸入相關個案後，連續第41日沒有本地感染，另昨暫錄得少於5宗初步確診。