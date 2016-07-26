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揭疫苗接種存漏洞 為方便落酒吧 已打兩針星洲男來港再打兩針
3 小時前
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新型肺炎新冠疫苗疫苗接種曉光街體育館莫德納疫苗復必泰疫苗社區疫苗接種中心輸入個案新冠肺炎
揭疫苗接種存漏洞 為方便落酒吧 已打兩針星洲男來港再打兩針
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現時防疫限制下，市民如要光顧酒吧，就必須向店員出示本地新冠疫苗接種紀錄，惟本港電子針卡仍未涵蓋外地打針紀錄。有新加坡來港工作男子，為免逐次向店員解釋海外已「打齊針」的麻煩，遂在港打第三及四劑疫苗，事件揭露本港接種中心安排的漏洞。公務員事務局長聶德權指，現時醫護人員會詢問擬接種者以前曾否打針，但電腦系統就不會有相關紀錄，呼籲市民不要隱瞞海外接種紀錄。他又說，近期市民踴躍接種疫苗，當局會再審視社區疫苗接種中心未來的營運安排。

繼今年4月本港一名32歲男子先後打一劑科興和兩劑復必泰疫苗後，再有人「成功」在港接種多於兩劑疫苗。聶德權昨出席電台節目後，指任何人在港接種疫苗後，本港的中央系統均會留有紀錄，但在海外的接種紀錄則未必會有，接種中心的醫護人員會在打針前，詢問他們有否接種過新冠疫苗。他續說，接種多於兩劑疫苗的個人風險仍屬未知之數，呼籲市民遵從衛生當局和專家的建議只打兩劑，並要如實向醫護人員交代接種紀錄、切勿隱瞞。

《有線新聞》昨報道，一名在香港工作的30歲新加坡男子，4月和5月曾在當地接種兩針莫德納疫苗，其後於上月在觀塘曉光街體育館再先後打兩針復必泰疫苗，並在接種第四劑後始通知現場職員。他解釋，每次光顧酒吧都要向店員解釋一次在新加坡的接種紀錄，為擁有本港針卡遂寧願重新接種、合共打4針。他又描述打4針的感覺，指打首兩針時有少許發燒、頭暈及疲倦等副作用，而在港打第三針時，曾有少許火燒心的感覺，第四針卻完全沒有副作用。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，若海外人士在港多打疫苗，而醫護有跟足指引、程序及通報事件，責任就不在醫護身上，但促請當局考慮採取措施避免類似情況再發生，並呼籲港府盡快在電子針卡增加海外接種紀錄。

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首針接種率至九月有望達七成
至於昨踏入第143日的新冠疫苗接種計劃，單日新增2.6萬人接種第一針，累計已有281.7萬人已打最少一劑，佔適齡人口41.4%。過去7日平均每日有3.2萬人接種第一針，聶德權指過去1個月的接種率持續增加、市民踴躍接種疫苗，推算之後每日如果維持約3萬人打首針，1個月就差不多有100萬人，首針接種率至9月就有望達致七成本地人口。

截至昨晚10時，29間社區疫苗接種中心當中，16間提供復必泰、1間提供科興疫苗的中心，在未來14日、即下月1日或之前已額滿，包括聖保祿醫院、曉光街體育館、港怡醫院及大埔墟體育館等。各中心原訂運作至9月底、最遲8月底要打第一針，聶德權指中心雖不能無限期開放，但留意到部分中心較多人預約，當局會審視未來兩周情況再決定營運安排。他又說，本港有約40萬劑復必泰疫苗存貨，正與藥廠商討其他已訂購疫苗的運送安排，至昨午衛生署公布新一批約86萬劑復必泰疫苗已運抵。

最新數據顯示，本港60歲或以上長者接種率約26.6%，聶德權指他們感染風險較高，為方便及鼓勵接種，正考慮為長者提供「即日籌」，但要平衡現有需求。他並透露，正研究容許已完成接種的香港居民，由本身禁止來港的極高風險地區返港，但一方面要做好外防輸入，另一邊廂又想海外港人能返港，他承認港府正處於兩難局面。

在美已打兩針老翁抵港確診
本港疫情方面，昨增兩宗輸入個案，包括一名從美國抵港的75歲老翁(#11958)，他4月30日和5月21日曾在當地接種兩劑復必泰疫苗，另一人則是由孟加拉來港的25歲女外傭(#11959)，是在機場搬運工日前修正為輸入相關個案後，連續第41日沒有本地感染，另昨暫錄得少於5宗初步確診。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/揭疫苗接種存漏洞-為方便落酒吧-已打兩針星洲男來港再打兩針-276350
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