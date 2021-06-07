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搶先貝索斯 維珍創辦人布蘭森本月11日首次民間上太空
2 小時前
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搶先貝索斯 維珍創辦人布蘭森本月11日首次民間上太空
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維珍創辦人布蘭森本月11日首次民間上太空。(美聯社)

民間太空旅行公司維珍銀河宣布，將於本月11日搭載其創始人，英國富商布蘭森(Richard Branson)，進行太空飛行測試，展開首次民間太空之旅，並將首次對這次太空飛行進行直播，這意味著70歲的布蘭森要搶先亞馬遜創始人貝索斯(Jeff Bezos)一步飛往太空。貝索斯要到本月20日才能搭乘藍色起源的「新謝潑德號」宇宙飛船飛往太空。

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維珍銀河公司在聲明中表示，太空船2號系列的團結號，預計於本月11日展開飛行，但仍要視乎天氣和技術檢測而定。布蘭森將參與的是維珍銀河到目前為止的第4次太空飛行測試，也是第一次有4名航天員的任務。該公司最近一次太空飛行是在5月22日，只有兩名太空人。與布蘭森同行的還有三位維珍銀河任務專家：首席航天員教員摩西（Beth Moses）、首席運營工程師貝內特（Colin Bennett）和政府事務副總裁班德拉（Sirisha Bandla）。

預計民間太空飛行會以「亞軌道」方式飛行，太空船會飛到大氣層的太空邊緣，讓飛行者感受約3至5分鐘的無重狀態，在太空俯瞰地球。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/搶先貝索斯-維珍創辦人布蘭森本月11日首次民間上太空-274259
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