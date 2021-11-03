搶米潮｜農業農村部：國家糧食產量豐庫存足

內地一些地區近日出現米麵食油搶購潮，農業農村部周四強調，國家糧食產量豐、庫存足，呼籲民眾不必擔心。農業農村部還指出，生豬供應過剩情況仍將持續一段時間，「希望大家多買豬肉、多吃豬肉」。至於自上月初開始上漲的菜價，隨著北方天氣好轉，蔬菜生產基本恢復正常，全國整體菜價漲幅收窄。

糧食產量將創歷史新高

農業農村部表示，目前全國秋量收穫已超過九成，從實際情況來看，雖然河南、山西、陝西因嚴重水災和乾旱而減產，但其他主產區大多增產，特別是東北地區，「算總帳的話，全國秋糧增產已成定局」，而且糧食產量將創歷史新高，連續7年穩定在1.3萬億斤以上。

小麥庫存可滿足一年半消費需求

農業農村部又指，當前糧食庫存總量充裕，處於歷史高位，國家糧食與物資儲備局亦已指出，小麥和稻谷兩大口糧佔總庫存超過70%，其中小麥庫存可以滿足一年半的消費需求，與此同時，國家糧油加工能力很強，一天加工出來的米麵亦足夠全國人民吃兩天，「總之，我們國家糧食是產量豐、庫存足，即使在去年國內新冠疫情最為嚴重的時候，超市裡面的糧食品種也是供應豐富，老百姓家裡都是米麵無憂，可以說想啥時候買就啥時候買，想買啥就能買到啥，保供穩價的基礎十分牢固」。

全國蔬菜減產200多萬噸

對於早前菜價上漲，農業農村部解釋，主要是北方地區9月以來遭受多年不遇的水災侵襲，導致蔬菜受災200多萬畝，另一方面持續低溫寡照導致光合作用下降，生長發育受阻，甚至落花落果，9月以來全國蔬菜產量1.1億噸，較常年同期減少200多萬噸。化肥、農藥等價格持續上漲、運輸成本增加、北方蔬菜主產省份電力不足及個別地區出現疫情，也對蔬菜產銷有影響。

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