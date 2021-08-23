撐港選手 東京殘奧昨開幕 港隊23人戰8大項

東京殘奧會開幕禮昨晚在東京國立競技場舉行，因新冠肺炎疫情，與東京奧運時一樣，不開放給公眾入場，日皇德仁、國際殘奧會主席帕森斯和日揆菅義偉等出席儀式。開幕禮主題為「我們擁有翅膀」(We Have Wings)，意指殘奧選手展翅面對人生逆境。香港派出23名運動員出戰8大項目搶牌，田徑選手任國芬與泳將許家俊任開幕禮持旗手，射箭項目代表危家銓也是開幕禮代表團成員之一。



東京殘奧為期13日至9月5日結束，有162個國家、地區及難民代表團、共約4,500名運動員參賽，是歷屆最大規模。東道主日本有254人出戰為歷來最多人，較上屆多近一倍；自04年起連續4屆登獎牌榜首的中國，今屆派出251名運動員，出戰20大項、341小項，參賽項目創國家隊在境外殘奧的新高。



政局變天 阿富汗國旗開幕禮飄揚

薩摩亞等4個太平洋島國因隔離措施問題，運動員無法前往日本，無緣參賽。塔利班武裝組織本月閃電奪取政權，阿富汗兩名運動員也無奈未能出席，但大會仍安排人員手持阿富汗國旗進場。

港隊今出戰泳賽乒乓球女單

港隊今天有泳隊的鄧偉樂、陳睿琳及張可盈上陣；吳玟薈、王婷莛亦會出戰乒乓球女單的小組賽。馬術運動員曾靝賜因拍檔坐騎腳部傷患未愈，將退出盛裝舞步個人賽及與隊友出戰的團體賽，馬術隊的謝佩婷和鍾美娟則繼續分途出戰個人賽。開幕禮持旗手之一的任國芬今屆第二度出戰殘奧，她於上屆100及200米短跑賽事均晉身決賽，近年成績更精進；另一持旗手許家俊首次征奧，他曾於印尼2018亞殘運100米背泳刷新個人最佳時間兼奪金，其後於國際智障人士運動聯會(INAS)環球運動會同一項目亦摘金兼破大會紀錄。港隊今屆出戰的項目包括馬術、射箭、田徑、硬地滾球、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及羽毛球，均有力爭奪獎牌及突破5年前里約殘奧會的2金2銀2銅成績。任國芬表示，希望市民觀看直播支持港隊。