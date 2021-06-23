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撤軍｜美軍摸黑從基地撤走無知會阿富汗 傳走甩5000塔利班犯
1 小時前
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阿富汗撤軍美軍巴格拉姆空軍基地
撤軍｜美軍摸黑從基地撤走無知會阿富汗 傳走甩5000塔利班犯
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美軍留下大批軍車。(美聯社)
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一名阿富汗軍人拿著美軍留下的結他彈奏。(路透社)
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基地內的診所。(路透社)

美國總統拜登早前宣布9月11日前完全撤出阿富汗，美軍原來上周五凌晨3時已摸黑撤離巴格拉姆空軍基地(Bagram Airfield)，該處為美軍在阿富汗的主要基地，阿富汗軍方稱在數小時後才得悉。Bagram內有一個監獄，有報道指多達5,000名塔利班囚犯趁基地保安「真空」期間逃離監獄。

塔利班在美軍和北約軍隊陸續撤走後加速「進佔」阿富汗各地，阿富汗軍方近日與塔利班武裝在北部爆發衝突，超過1,000名軍人逃到鄰國塔吉克，有指武裝分子已分散地控制阿富汗全國約三分一地區。阿富汗指揮官科希斯塔尼周一稱，預計塔利班會襲擊巴格拉姆，已收到報告指他們正在附近郊區移動，「你知道我們與美軍比，在人數上有很大差別」。他們會盡最大努力保護當地民眾。

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基地附近的二手店放滿美軍留下的物品。(路透社)

留下數千汽車惟無車匙

科希斯塔尼指，美軍留下約350萬件物品，包括數萬支樽裝水、能量飲料和行軍糧食。有報道指，美軍還留下數千輛汽車，但沒有車匙，以及數百輛軍車。另外，美軍帶走了重型武器，也引爆料了部分軍火存貨，留下了小型武器及軍火給阿富汗軍。

美聯社稱，美軍離開時，切斷電力20分鐘，基地陷入一片黑暗，令搶掠者知道他們已離開，前者衝破圍欄，並搜掠被棄置的建築物，結果美軍留下來的物品出現在附近的廢物場和二手店。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/撤軍｜美軍摸黑從基地撤走無知會阿富汗-傳走甩5000塔利班犯-274717
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