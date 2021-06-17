據報內地官員就唐詩事件約見美團王興 告誡保持低調

美團(3690)創辦人兼首席執行官王興上月在社交平台發布唐詩《焚書坑》，引發爭議。彭博社引述消息，指王興在發布該被視為批評政府的唐詩後，最近被內地官員約談，告誡他保持低調，但不會就事件對他採取更嚴厲行動。

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王興早前在社交平台「飯否」發帖文，引用晚唐詩人章碣《焚書坑》一詩：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書」，又說「阿里一直盯了京東，最後拼多多卻殺出來。美團外賣的對手看似是餓了麼，但顛覆外賣的，可能是還沒有發現的公司或模式」，該詩作描寫秦始皇焚書坑儒，被視為反權威的作品，當時導致美團股值在兩天內蒸發了260億美元。其後王興澄清，該詩表示是行業內的短視行為，不過市場將王興與阿里巴巴創辦人馬雲去年公開批評監管機構的事件相提並論，憂慮會引起政府進一步加強內地互聯網企業的監管。

至於美團(3690)股價今日收報300.6元，升10.6元，升幅3.65%。