據報用公權力收地2000公頃 林鄭澄清：僅涉數百公頃

特首林鄭月娥接受《星島日報》專訪表示，在《施政報告》中提出北部都會區計畫，是希望釋出更多土地，解決房屋問題，更明確指政府會首次動用公權力，收回2,000公頃的漁塘濕地，建立3個保育區，形容是「破格思維」。然而，林鄭月娥今日出席一個論壇時主動澄清，當中的收地面積只涉及數百公頃。

林鄭月娥表示，在北部都會區是首次提出用一個非常積極的保育政策，如果有一些重要濕地，甚至一些漁塘是需要積極保護，政府就不會怕要收地。她又說，必須要就今日有一個專訪澄清，報道指她收回2,000公頃面積，但其實是只需收回可能數百公頃，就可完整這3個濕地公園了。

北部都會區發展規劃設3濕地保育區

林鄭月娥在專訪中提到，北部都會區發展規劃會設立3個濕地保育區，當中涉及南生圍、豐樂圍、大生圍、蠔殼圍等漁塘地帶，她說這3個保育區佔地大約2,000公頃，若不用土地收回條例的積極方法，根本就是兩敗俱傷。對於會否引發司法覆核，林鄭月娥在訪問指，香港是法治社會，「如果有人挑戰都無辦法啦」，但她相信經過完善選舉制度，如果立法會都同意用這些方法發展，社會都要考慮立法會意見。

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