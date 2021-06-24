據悉德信校長涉貪洩露試卷 校內小五呈分試成績須作廢

曾在校內舉辦六四祈禱會的天主教小學德信學校校長郭超群突然停職，其後據悉涉嫌貪污洩露該校內部考試試卷被廉政公署拘捕。有報道引述消息，指事件令該校小五級呈分試成績需要作廢，校方正諮詢家長意見，又抑或改為呈報下學年首學期成績。

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參加下年度中一派位的小學，要下月5日之前呈交小五下學期呈分試成績。教育局回覆，校方因應事件欲了解整體家長意見，以便制定跟進呈分試的安排，局方在維持派位機制公平性的大前提下，會按情況考慮個別學校未能如期於7月5日或之前呈分的申請，局方會與校方保持緊密聯繫，提供適切支援。

德信學校上周向家長發通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」而即時休假，校方一直未有對外公布郭超群突然停職原因，其後廉政公署公布，本月12日在一宗貪污調查中拘捕1名政府資助小學校長及1名補習社負責人，二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查，廉署人員在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級試卷，涵蓋不同學科，當中據悉郭超群疑為涉案校長。