據指警方申請提交物料令 索612基金及真普聯資金往來資料

警方國安處昨表示，正就612人道支援基金涉嫌違反《港區國安法》或其他香港法例展開調查。據悉，警方已根據《港區國安法》向高等法院取得「提交物料令」，要求612基金及真普選聯盟，須在約一個月內提交有關組織在運作及資金往來等的資料，當中包括眾籌的詳情、捐款人和受助人資料、捐款用途等。612基金指受有關法例限制，無法就事件回應。



若曾向612基金申請資助，或透過基金為被捕者辯護的律師等，會否因而違反《港區國安法》？資深大律師湯家驊稱，資助或協助他人打官司不是干犯《國安法》的行為，「如果你沒有犯罪意圖，沒有可能不經不覺干犯法律或《國安法》。」他指612基金或真普聯或能提供資料，協助警方追查或防止有人干犯《國安法》，但由於目前並沒有掌握任何資料，不應公開地作沒根據的揣測。

基金上月宣布，由於真普聯短期內會結束運作，基金已制定方案有序地停運，目前銀行戶口及網上捐款平台運作如常，未有任何資金被凍結。